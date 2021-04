La star de TEEN Mom, Catelynn Lowell, a été qualifiée de «dégoûtante» pour avoir publié une histoire de clickbait qui impliquait que sa fille de 11 ans, Carly, était décédée.

Les fans du MTV spectacle pris à Reddit d’appeler le joueur de 29 ans à la suite du message.

Catelynn a été qualifiée de « dégoûtante » pour avoir partagé un article sur l’appât au clic impliquant que sa fille Carly est décédée[/caption]

Elle avait précédemment partagé le post controversé sur son histoire Instagram[/caption]

Les fans se sont tournés vers Reddit pour critiquer la star de MTV pour « vendre son intégrité »[/caption]

Plus tôt cette semaine, Catelynn a partagé un lien vers un article sur son histoire Instagram qu’elle a sous-titré: «Des nouvelles dévastatrices sur Carly».

Catelynn et son mari Tyler Baltierra, 29 ans, ont donné Carly à l’adoption, ce qui a été documenté sur un épisode de 16 ans et enceinte et est régulièrement discuté sur Adolescent maman og.

Carly a été adoptée par Brandon et Teresa, avec qui les stars de la télé-réalité ont eu du mal à se mettre d’accord dans le passé.

Un certain nombre de fans se sont rendus sur Reddit pour discuter du message dans un fil de discussion intitulé «Plus de clics dégoûtants de clickbait Cate».

Les fans ont fui vers Reddit pour critiquer Catelynn pour avoir partagé l’histoire de l’appât au clic[/caption]

Un fan a simplement qualifié le message de « grossier »[/caption]

Les utilisateurs de Reddit ont déclaré qu’ils étaient « en colère » contre le message[/caption]

Les fans ont convenu que le message était « de mauvais goût »[/caption]

Alors qu’une personne a qualifié le message de «dégoûtant», une autre a écrit: «C’est tellement malade. Développez le f ** k et respectez la vie privée de Carly. Cela me met tellement en colère.

Une personne suivante a ajouté: « Je ne comprends pas comment c’est légal pour elle de le faire à ce stade. »

D’autres ont convenu que le message était «de mauvais goût, mais ce n’est pas illégal».

Beaucoup Maman ado les fans ont convenu que le message n’était pas approprié, comme quelqu’un d’autre l’a dit: «C’est bizarre. même si ce n’est pas elle qui l’a fait, elle devrait avoir des limites montre à quel point elle se soucie vraiment de Carly.

Beaucoup ont convenu que le message était « bizarre »[/caption]

D’autres ont appelé le message « effacé »[/caption]

Les fans ont qualifié l’histoire de « clickbait »[/caption]

D’autres ont demandé à Catelynn de « respecter » Carly[/caption]

Un autre utilisateur de Reddit a écrit: « Par exemple, à quel moment arrêtez-vous de vendre votre intégrité… jfc. »

Une autre personne a ajouté: «C’est tellement effrayé. Se rendent-ils compte ou se soucient-ils que Carly est une personne?

Catelynn et Tyler ont accueilli Carly en 2009[/caption]

Le processus d’adoption a été documenté sur les émissions MTV[/caption]

Leur fille a été adoptée par Brandon et Teresa[/caption]

Les fans ont continué à critiquer Catelynn pour avoir manqué de respect à Carly alors qu’une autre personne a écrit: «Beurk. Je n’ai jamais vu Carly depuis leur épisode 16 & Pregnant et c’est comme ça que ça aurait dû être.

«Ils agissent comme s’ils l’avaient juste transmise avec amour juste jusqu’à ce qu’ils se réunissent et soient choqués quand ce n’est certainement pas le cas et ont l’audace de faire des appâts à son sujet ?? Vissez-les. »

Une personne suivante a demandé: «Est-ce qu’un peu de respect pour Carly est trop demander?»

Depuis qu’ils ont abandonné Carly pour adoption en 2009, Catelynn et Tyler ont accueilli leurs filles Novalee, six ans, et Vaeda, deux ans.

Les stars de MTV attendent actuellement leur quatrième enfant ensemble.

Catelynn et Tyler partagent également leurs filles Novalee et Vaeda





Catelynn et Tyler ont récemment parlé de leurs inquiétudes concernant les parents adoptifs de Carly lors de la réunion Teen Mom OG.

Tyler a commencé la conversation en expliquant que même des années après l’adoption, ils «se sentent toujours inférieurs» à Brandon et Theresa.

«C’est parce qu’en un clin d’œil, ils pouvaient tout emporter», a avoué la star de télé-réalité.

Le duo a ensuite admis sa «gratitude» envers les parents adoptifs de Carly pour leur avoir permis de passer du temps avec leur fille.

Pendant ce temps, Catelynn l’a précédemment partagée la détresse de leur séparation d’avec Carly car Covid rendait difficile de passer du temps ensemble.

Le couple a parlé de sa relation avec Brandon et Teresa lors de la récente réunion[/caption]