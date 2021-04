CATELYNN Lowell a partagé ses craintes les plus profondes de perdre le contact avec sa fille Carly, car elle craint que les parents adoptifs de l’enfant ne coupent la communication «en un claquement de doigt».

le Adolescent maman og star et son mari Tyler attendent maintenant leur quatrième enfant, une petite fille.

11 Catelynn a partagé ses inquiétudes concernant la perte de contact avec son aîné Crédit: Instagram / teenmom

Catelynn, 29 ans, a fait part de ses inquiétudes lors de la réunion de l’émission diffusé demain soir, alors qu’elle parlait de sa relation avec Carly et ses parents adoptifs.

Tyler a mené la conversation en expliquant que même des années plus tard, le couple « se sent toujours inférieur » à Brandon et Theresa.

« C’est parce qu’en un clin d’œil, ils pouvaient tout emporter », a avoué la star de télé-réalité.

Le duo a admis sa « gratitude » envers les parents adoptifs de Carly, cependant, pour leur permettre de passer du temps avec leur fille.

11 Brandon et Theresa ont adopté Carly en 2009 Crédit: MTV

11 Catelynn n’avait que 17 ans lorsqu’elle a eu l’enfant Crédit: MTV

Catelynn l’a déjà partagée la détresse de leur séparation d’avec Carly car Covid rendait difficile de passer du temps ensemble.

«Nous avons essayé de tomber enceinte, donc nous ne pouvons pas nous empêcher de penser à notre première fille, Carly, que nous avons mise en adoption», a-t-elle déclaré aux équipes de tournage plus tôt cette année.

« À cause de Covid, nous ne l’avons pas vue depuis deux ans donc j’ai l’impression que nous manquons d’apprendre à la connaître.

«La communication avec ses parents adoptifs, Brandon et Teresa, a toujours été compliquée.

11 Tyler a déclaré qu’il était « reconnaissant » pour le couple Crédit: Instagram / teenmom

11 Ils ne veulent pas les « offenser » mais veulent aussi rester en contact Crédit: Instagram / teenmom

« Je ne veux pas les offenser avec la façon dont nous lui tendons la main. »

Catelynn et Tyler ont donné leur fille en adoption lors de la première saison de 16 & Pregnant, car ils n’avaient même pas 18 ans au moment de sa naissance.

Depuis lors, ils ont accueilli deux autres enfants ensemble, Vaeda et Novalee, et se préparent maintenant pour le bébé numéro quatre.

Les deux ont annoncé leur nouvelle excitante en février, après avoir subi une fausse couche dévastatrice pendant les vacances.

11 Le couple a annoncé sa quatrième grossesse en février Crédit: Instagram

11 Ils ont subi deux fausses couches Crédit: Instagram / Tyler Baltierra

La personnalité de la télévision a récemment partagé une échographie de leur enfant à naître, en faisant allusion au nom du bébé, en écrivant: « Regardez cette petite fille #babygirl #BabyR #ourlastbaby. »

Catelynn a révélé qu’elle avait déjà choisi un nom pour leur petit, mais elle a demandé aux fans s’ils préféraient un nom « Z » ou « R » pour la petite fille.

La semaine dernière, alors que Tyler était en voyage d’affaires, la jeune maman a jailli de son mari et de la façon dont il lui manquait.

« Mon Dieu, ton visage @tylerbaltierramtv et ce corps me manquent », a-t-elle écrit sur Instagram.

Catelynn a jailli de son homme sur les réseaux sociaux

11 Le couple a commencé à se fréquenter au collège Crédit: Instagram / Tyler Baltierra

« Dépêchez-vous de revenir me voir !!!! Merci de m’aimer moi et nos filles comme vous le faites! Nous formons une équipe incroyable. »

Le mois dernier, Catelynn a partagé un doux moment en l’écoutant rythme cardiaque de bébé.

Tout en écoutant le rythme doux, le natif du Michigan a écrit: « J’adore ce son. »

Dans un deuxième clip, elle a ajouté: « C’est une fille, » et aussi, « maman fille ».

11 Catelynn et Tyler se préparent pour leur quatrième fille Crédit: Reportez-vous à la légende

11 Ils doivent actuellement des milliers d’impôts Crédit: MTV

Malgré la joie entourant leur nouvel ajout, Catelynn et Tyler font face à certains luttes financières.

Le couple doit près de milliers de taxes foncières sur deux maisons et a TOUJOURS une dette de privilège fiscal de 800 000 $ malgré les bénéfices d’une maison qu’ils ont récemment retournée.

Le Sun a révélé en exclusivité que le couple devait 6748,31 $ en impôts fonciers avec 3 784,08 $ du montant provenant de leur logement actuel.

Les 2 964,23 $ restants proviennent de leur domicile à Sinclair, au Michigan.