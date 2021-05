La maman adolescente Catelynn Lowell convoite le renflement de son mari Tyler Baltierra alors qu’elle partage une photo de lui en pantalon de jogging gris

TEEN Mom OG Catelynn Lowell a convoité le renflement de son mari Tyler Baltierra alors qu’elle postait une photo de lui en pantalon de jogging gris.

La mère a dit à Tyler à quel point elle l’aimait alors que les parents se préparaient à accueillir un autre bébé.

Instagram / catelynnmtv

La maman adolescente OG Catelynn Lowell a convoité le renflement de son mari Tyler Baltierra alors qu’elle postait une photo de lui en pantalon de jogging gris[/caption]

tylerbaltierramtv / Instagram

La maman a dit à Tyler à quel point elle l’aimait et les parents se préparent à accueillir un autre bébé[/caption]

Catelynn a posté une série de clichés de Tyler et de ses filles, Nova et Vaeda, sous-titrée: «@tylerbaltierramtv I LOVE YOU !!!!!!! Suivez-moi aussi sur tiktok.

Dans l’un des clichés, Tyler portait un pantalon de survêtement gris et montrait son renflement.

Tyler a commenté le message: « Hahaha c’est épique lmao je t’aime aussi bébé! »

le Adolescent maman og La star a initialement partagé la photo dans les sweats à la fin du mois dernier, sous-titrée: «Je sais que la vie peut parfois être très difficile. Mais je vous promets de devenir plus fort avec le temps. Alors s’il vous plaît, n’abandonnez pas encore. Commencez à travailler sur cette liste de contrôle. Parce que vous êtes plus que digne et méritez de faire plus de souvenirs.

Instagram / tylerbaltierratv

Tyler a initialement partagé la photo dans les sweats à la fin du mois dernier, sous-titré: « Je sais que la vie peut parfois être très difficile. Mais je te promets de devenir plus fort avec le temps… ‘[/caption]

Instagram / Tyler Baltierra

Plus tôt ce mois-ci, Catelynn semblait avoir passé quelques jours loin de Tyler et s’est rendue sur Instagram pour se jeter sur lui en tant que père et partenaire.[/caption]

«Avec des gens qui vous aiment, alors veuillez patienter. Vous pouvez passer un autre jour. Ne cédez pas à ce que disent ces démons. Votre voyage n’est pas censé se terminer ainsi. Combattez pour votre vie et manifestez votre évasion Dans la richesse spirituelle et la grâce mentale Parce que vous êtes capable de survivre… Ce qui commence aujourd’hui!

«Je sais qu’au moins une personne a besoin de lire ceci et peut ne pas se sentir bien… si cette personne est vous, continuez s’il vous plaît. Votre SURVIE est VITALE pour ce monde à bien des égards! #WritingIsHealing «

Instagram / @ catelynnmtv

Catelynn et Tyler, 29 ans, ont révélé qu’ils élargiraient leur famille en février, après avoir perdu un bébé[/caption]

Instagram

Le couple est déjà parents de Nova, six ans, et de Vaeda, deux ans, ainsi que de sa fille de 11 ans, Carly, qu’ils ont placée en adoption.[/caption]

Plus tôt ce mois-ci, Catelynn semblait avoir passé quelques jours loin de Tyler et en a jailli sur Instagram.

Elle a commencé: « Mon Dieu, ton visage @tylerbaltierramtv me manque et ce corps. »

«Dépêchez-vous et revenez me voir !!!! Merci de m’aimer moi et nos filles comme vous le faites! Nous formons une équipe formidable.

Elle a terminé le message avec #middleschoolsweethearts, #mybae et #soulmates.

Catelynn et Tyler, 29 ans, ont révélé qu’ils élargiraient leur famille en février, après avoir perdu un bébé.





La maman a partagé des photos de sa dernière échographie sous-titrée: « Regardez cette petite fille #babygirl #BabyR #ourlastbaby. »

Elle a précédemment révélé le couple avait déjà choisi un nom pour leur petit, cependant, elle a récemment demandé aux fans si leur quatrième fille devait avoir un nom «Z» ou «R».

Catelynn et Tyler sont déjà parents de Nova, six ans, et Vaeda, deux ans, ainsi que de leur fille de 11 ans, Carly, qu’ils ont placée en adoption.