La maman adolescente Bristol Palin met son bras autour de la taille de l’ex Dakota Meyer et ils se rapprochent alors que les fans pensent qu’ils sont de nouveau ensemble

BRISTOL Palin était tout sourire alors qu’elle gardait son bras fermement autour de la taille de l’ex Dakota Meyer dans une nouvelle vidéo d’anniversaire.

La femme de 30 ans était sur place pour célébrer l’anniversaire de son ex-mari, lui lançant une semaine de célébrations, alors que les fans continuent de penser que les deux sont de nouveau ensemble.

5 Bristol Palin a gardé son bras autour de la taille de l’ex Dakota Meyer tout en célébrant son anniversaire Crédit : Instagram/Bristol Palin

Bristol et Dakota, qui partagent les enfants Sailor, cinq ans, et Atlee, quatre ans, se sont mariés en 2016, avant de divorcer quelques années plus tard en 2018.

Au fil des ans, les ex ont montré leurs compétences en coparentalité, mais Maman ado les fans pensent que le duo s’est beaucoup rapproché ces derniers temps et est de retour en couple.

Samedi, Bristol a souhaité à Dakota le « plus joyeux anniversaire » avec une douce vidéo de tout le monde chantant pour lui.

Vêtue d’un t-shirt rouge, d’un short kaki et d’un chapeau gris, Dakota s’est assise sur une chaise et a brandi un cupcake avec une bougie allumée.

5 La célébration intime survient alors que les fans spéculent que les ex se sont remis ensemble Crédit : Instagram/Bristol Palin

5 Bristol a partagé qu’elle s’était assurée de célébrer l’anniversaire de Dakota plusieurs fois cette semaine

Il regarda autour de lui pendant que ses amis et sa famille lui chantaient Joyeux anniversaire.

Ils ont tous applaudi et applaudi à la fin de la chanson alors qu’il célébrait en soufflant la bougie.

« Meilleur anniversaire de tous les temps », a-t-il sous-titré la même vidéo, qu’il a repartagée dans sa propre histoire Instagram.

Bristol a ajouté une autre vidéo d’elle et des enfants – ses deux avec Dakota, ainsi que son fils Tripp avec l’ex Levi Johnston – chantant à nouveau pour Dakota, cette fois avec juste eux et un peu plus intime.

Ils se sont tous rassemblés dans la cuisine, avec Bristol, vêtu d’un haut noir soyeux et d’une jupe beige, se rapprochant encore plus du garçon d’anniversaire.

5 Il l’a qualifiée d' »incroyable » et a dit qu’elle était l’une des raisons pour lesquelles sa « vie est belle » Crédit : Instagram