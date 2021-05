La maman adolescente Bristol Palin fustigée par les fans après que la star ait admis «  ne pas soutenir le port de masques faciaux  » pendant la pandémie

Les adeptes de TEEN Mom ont critiqué Bristol Palin après que l’ancien de l’émission ait admis qu’elle ne soutenait pas le port de masques pendant la pandémie.

Ils ont appelé la mère de trois enfants «sans cervelle» et «idiote» suite à ses croyances controversées.

Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Teen Mom.

Instagram @ bsmp2

Les adeptes d’une maman adolescente ont critiqué Bristol Palin pour ne pas porter de masque[/caption]

Instagram @ bsmp2

Cela est venu après que Bristol ait fait le commentaire qui a fait tourner les têtes[/caption]

Un adepte a demandé Bristol «Soutenez le port de masques?» et elle a répondu «non».

le AdolescentMamanGandAdolescentMaman2 Le compte Reddit a intitulé le message: « Hard eye-roll. »

Un autre a commenté: «Bien sûr qu’elle ne le fait pas. Elle est aussi stupide et dégoûtante que sa mère.

D’autres ont ajouté: « Eh bien, c’est une idiote, à quoi vous attendiez-vous? »

Instagram

Un adepte a demandé à Bristol «Soutenir le port de masques? et elle a répondu, non[/caption]

Reddit

Les fans n’étaient pas du tout contents[/caption]

Reddit

L’un l’a durement appelée « idiote »[/caption]

Auparavant, Bristol partageait un cliché de vacances portant un bikini jaune fluo et une longue couverture blanche.

Elle portait un grand chapeau de paille et attacha ses cheveux en queues de cochon tressées.

Bristol a sous-titré les photos tropicales: « Pensez-vous que quelqu’un remarquera mes masques dorés pour les yeux? »

Bristol partage son fils Tripp avec l’ex Levi Johnston et ses filles Sailor, quatre ans, et Atlee, trois ans, avec ex-mari Dakota Meyer.

Elle a divorcé de Dakota en 2018 et leurs problèmes relationnels ont joué sur Teen Mom OG.

Instagram

Bristol a récemment fait étalage de ses abdos dans une nouvelle vidéo révélant sa récente perte de poids de 10 livres[/caption]

En novembre, Bristol l’a fait étalage pack de six abs dans une nouvelle vidéo révélant sa récente perte de poids de 10 livres.

Bristol s’est ouvert en septembre sur le fait qu’il avait vraiment besoin de «se remettre [her] routine quotidienne »de santé et de remise en forme.

Sarah PalinLa fille de la fille a posé dans un T-shirt noir et un jean noir délavé avec une ceinture serrée autour de la taille alors qu’elle soulevait le bas de son haut pour mettre en valeur ses abdos durs comme la pierre.

«Sur les dix livres que j’ai gagnées, hollla… (couper l’alcool + minuscules modifications du régime alimentaire)», a-t-elle sous-titré l’article sur l’histoire.

Cet automne, Bristol a également révélé qu’elle séparé de son petit ami Zach Towers, quelques mois seulement après avoir rendu public leur romance.

Instagram

Bristol partage son fils Tripp avec son ex Levi Johnston et ses filles Sailor, quatre ans, et Atlee, trois ans, avec son ex-mari Dakota Meyer[/caption]





le Maman ado La star, 30 ans, a annoncé leur rupture dans une session de questions-réponses sur Instagram et a laissé entendre qu’elle était allée en «enfer et revenir» au cours de leur relation.

Elle a également partagé un article qui disait: «Je ne vais pas traverser l’enfer et revenir sans homme. Déposez-moi.

On ne sait pas exactement quand ils se sont séparés.