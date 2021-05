La maman adolescente Briana DeJesus s’effondre en disant qu’elle «  se sent coupable  » que sa fille Stella, 3 ans, «  ne connaisse pas les deux parents  »

TEEN Mom star Briana DeJesus s’est étouffée en admettant qu’elle «se sent coupable» pour sa fille Stella, 3 ans, de ne pas pouvoir passer beaucoup de temps avec son père.

Le bébé papa de 26 ans Luis Hernandez a été dans et hors de la vie de leur fille Stella depuis qu’elle est née en 2017.

Twitter / maman ado

Briana DeJesus est tombée en panne en parlant du père absent de Stella dans une nouvelle bande-annonce promotionnelle[/caption]

Dans la bande-annonce du nouveau de la semaine prochaine Adolescent maman 2, chacune des stars a taquiné certains des drames qui se déroulent actuellement dans leur vie, et Bri’s est tout au sujet des relations de son ex avec leurs filles.

La mère de deux enfants se dispute avec Devoin Austin, le père de son Nova de 9 ans, depuis des mois au sujet de ses efforts en tant que coparentale, mais le prochain épisode de l’émission MTV concerne son autre bébé papa.

Dans le court clip, BrianaElle mange et roule en voiture avec un ami lorsqu’elle reçoit un message de Luis et le lit à haute voix.

Partageant ce que dit le texte, elle a l’air malheureuse alors qu’elle lit: «Luis a dit: ‘Puis-je voir Stella dimanche?’»

Instagram / Briana DeJesus

The Teen Mom 2 a admis qu’elle se sentait « coupable » que sa fille Stella ne voie pas son père[/caption]

MTV

Le bébé papa Luis Hernandez est dans et hors de la vie de Stella depuis sa naissance en 2017[/caption]

Twitter / maman ado

Dans une nouvelle bande-annonce de Teen Mom 2, elle a reçu un SMS de Luis demandant à voir Stella, et Bri n’en avait pas l’air heureux[/caption]

La vidéo promotionnelle passe ensuite au confessionnal de la caméra que Briana a, où elle s’effondre et retient ses larmes.

«Je me sens tellement coupable qu’elle ne puisse pas faire l’expérience des deux parents», Maman ado avoue.

Stella est montrée pendant une fraction de seconde, traînant seule sur un canapé en short bleu et un débardeur blanc à volants, regardant tout autour de la pièce.

Tout comme Luis a été de temps en temps dans la vie de sa fille, il l’a également été dans la vie de Bri depuis la naissance de Stella.

Twitter / maman ado

Briana a déclaré qu’elle se sentait mal à propos de son enfant de 3 ans « ne pouvant pas faire l’expérience des deux parents »[/caption]

Twitter / maman ado

Elle avait précédemment affirmé que Luis en voulait à Bri pour ne pas avoir de relation avec lui et s’en prend à leur fille.[/caption]

Elle a affirmé l’année dernière qu’il lui en voulait de ne pas être avec lui depuis longtemps et qu’il exprimait son ressentiment envers sa fille.

Plus tôt dans la saison 10 de Teen Mom 2, elle a dit elle a contracté une MST de lui et admis elle ne «pardonnera jamais» à Luis pour lui avoir donné « le coup » et pour « abandonner » Stella.

«J’ai rompu les liens avec lui et, plutôt que de continuer à venir chercher sa fille, il a décidé de prendre en compte le fait que je ne serais pas avec lui après qu’il m’ait baisé comme ça sur Stella», a-t-elle dit. Magazine de célébrités.

«Il vient de retirer sa carte habituelle de« disparu »parce que son idiot m’a donné une MST, je l’ai confronté à ce sujet et je l’ai interrompu.

MTV

Elle a également affirmé qu’il lui avait donné une MST et a dit qu’elle ne lui pardonnerait pas.[/caption]

«Il a arrêté de venir la voir complètement et il n’appelle même pas pour la voir. Je ne suis pas innocent ici. De toute évidence, je reconnais le fait que j’ai couché avec lui.

Elle a ajouté: « Mais ce qui craint le plus, c’est qu’il a donné à Stella (et moi) une once d’espoir qu’il pourrait réellement être une figure paternelle dans sa vie, pour balayer cela à la seconde où je ne serais pas avec lui à long terme. . »

Toujours dans la nouvelle bande-annonce, Leah Messer partage la dure nouvelle que les médecins « ont trouvé une tumeur dans [her] sein droit.

Dans l’épisode de cette semaine, elle a mené une auto-inspection et a été consternée de trouver un morceau.

Twitter / maman ado

Également dans la bande-annonce, Leah Messer a expliqué que les médecins avaient découvert une « tumeur » dans son sein droit[/caption]





La personnalité de la télévision s’est ensuite rendue chez le gynécologue pour une «échographie», où les médecins l’ont informée qu’elle avait une «tumeur bénigne».

Leah a expliqué dans un confessionnal que sa plus grande peur est qu’elle ait besoin d’une intervention chirurgicale pour la tumeur et qu’elle aura besoin de médicaments contre la douleur pour l’aider tout au long du processus.

La mère de trois enfants était auparavant accro aux analgésiques après une césarienne d’urgence avec sa plus jeune fille Addie.