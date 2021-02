TEEN Mom Briana DeJesus a partagé qu’elle cherchait un « papa de sucre » pour qu’elle puisse rester à la maison avec ses deux filles.

La star de télé-réalité a récemment accusé ses deux bébés papas de ne pas payer de pension alimentaire pour enfants.

Briana a tweeté: « Donc, depuis que je travaille dans les entreprises américaines. J’ai une prise de force et je l’utilise et maintenant qu’elle touche presque à sa fin … Je ne veux vraiment pas revenir en arrière

« Besoin d’un papa de sucre pour que je puisse rester à la maison pour toujours. »

Briana et son ex et son bébé papa, Devoin Austin, se disputent souvent au sujet de ses paiements de pension alimentaire pour leur fille, Nova, 9 ans, comme elle le demandait. il lui paie plus d’argent pour ses activités.

Elle partage également sa fille, Stella, 3 ans avec son ex, Luis Hernandez, à qui elle a insisté pour lui avoir donné une MST.

Le maman de deux enfants a déclaré sur Twitter récemment qu’elle travaille trois emplois pour subvenir aux besoins de ses enfants, ajoutant: «Tout ce que je demandais, c’était 250 par mois chacun pour leur enfant afin que je puisse l’utiliser pour payer la facture de gymnastique et la garderie. Je n’ai rien demandé d’autre. «

Cependant, Devoin a récemment partagé comment il payait leur fille Nova facture de gymnastique après que Briana ait insisté sur le fait qu’il ne couvrait pas ses factures, affichant fièrement le reçu mensuel de 1575 $.

Il a posté: « La première chose que j’ai faite une fois que j’ai eu mon argent BIEN ?? Je ne partage cela que parce que c’est le début d’un nouveau départ !! Je peux me permettre cette merde comme si ce n’était RIEN maintenant (si vous obtenez ce que la merde Je dis) l’égalité #allparentsmatter. «

Devoin semblait laisser entendre qu’il avait peut-être reçu une augmentation de salaire de MTV à apparaître sur Teen Mom la saison prochaine.

Il auparavant a insisté pour qu’il ne revienne pas à moins que son salaire ne soit augmenté.

Dans un autre article, il a déclaré aux critiques: « Vous vous détendez, lol. Il y a tellement plus de dépenses en gymnastique. C’est juste une petite somme. Mais c’est AIDE !!!

Le mois dernier Briana a révélé qu’elle retournait à école: « Vous tous, je me suis inscrit à l’école!

« Vous ne pouvez pas attendre de devenir un facturier / codeur médical, vous avez tous des conseils?

« Être maman à plein temps, employée à plein temps et étudiante à plein temps ??? Envoyez de l’aide lmao. »

Devoin et Briana se sont disputés au sujet de la pension alimentaire pour enfants de Nova, 9 ans, lors de la récente réunion de Teen Mom.

Devoin a fait valoir que son ex fait plus que lui, déclarant: «Je dis juste l’évidence.

« C’est sur papier. Nous pouvons rapporter le salaire. Combien vous avez gagné. Combien j’ai gagné. Ce n’est même pas proche. »

Briana a également récemment publié un texte conversation entre Nova et Devoin, critiquant son rôle parental envers leur fille.

Le jeune père a demandé à sa fille: « Qu’est-ce que tu fais aujourd’hui? » à quoi elle a répondu: « Idk pourquoi? »

Devoin n’était pas content de la réponse de Nova, alors qu’il réprimandait: « Je demande juste. Ne me demandez pas pourquoi … c’est impoli. Passez une bonne journée. »

Briana a défendu le partage de Nova: « Terribles compétences parentales … demander pourquoi peut-être signifiait qu’elle ne voulait pas faire ce qu’elle avait prévu à l’origine et qu’elle était prête à recevoir une autre offre, mais la rejeter et lui dire bonne journée était la meilleure réponse que vous puissiez donner ? «