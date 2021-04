BRIANA DeJesus a révélé qu’on lui avait offert un rôle dans un film porno.

le Adolescent maman 2 star, 26 ans, a déclaré qu’on lui avait demandé de faire un film classé X il y a « longtemps » et « l’a refusé ».

Instagram / @_brianadejesus

Briana DeJesus s’est vu offrir un rôle dans un film porno[/caption]

Un fan a demandé Briana lors d’une session de questions-réponses sur Instagram: « Feriez-vous jamais un film pour adultes? »

le MTV star a répondu: «On m’a proposé un il y a longtemps et je l’ai refusé. Pas pour moi. »

La mère de deux enfants a également révélé qu’elle «faisait une pause» son compte OnlyFans parce que les demandes sont devenues «écrasantes».

Briana – qui a lancé son compte en mars – a été interrogée par un adepte: «Comment ça se passait Only Fans? Je veux. »

Instagram

Elle a dit que c’était « il y a longtemps » et qu’elle « a refusé »[/caption]

Instagram

Briana a également révélé qu’elle « faisait une pause » avec OnlyFans[/caption]

le Maman ado star a répondu: Essayez-le! J’ai vraiment été submergé par toutes les demandes et tous les messages, alors j’ai pris une petite pause.

«Je me sentais obligé de montrer et de faire des choses avec lesquelles je n’étais pas vraiment à l’aise, mais c’était définitivement une leçon d’apprentissage et ce n’est tout simplement pas pour moi.

«Peut-être que je serai bientôt de retour, qui sait! L’argent est là cependant.

Briana a révélé le mois dernier qu’elle a gagné 10000 $ au cours de sa première semaine sur le service d’abonnement adulte et est dans le « top 1 pour cent des créateurs ». »

Instagram

Elle a lancé son compte classé X le mois dernier[/caption]

_brianadejesus / Instagram

Briana a déclaré que les demandes étaient devenues « écrasantes »[/caption]

Elle a augmenté son abonnement mensuel à 12 $ après avoir initialement facturé 9,99 $ aux fans pour obtenir Photos et vidéos «personnelles» d’elle.

Certains de ses contenus sur OnlyFans incluent photos torrides de ses pieds.

Briana a été ouverte au sujet de ses procédures cosmétiques dans le passé, car elle a eu une liposuccion, des implants fessiers et plusieurs emplois de seins.

De retour en mars, la personnalité de la télévision a partagé une photo de retour et a dit qu’elle était « si moche » après que les fans l’ont critiquée pour avoir subi une chirurgie esthétique.

Reddit

Adolescent maman og Star Mackenzie McKee a tweeté une photo de Kailyn Lowry, Léa Messer et Brianala sœur de Brittany, avec la légende: « Comment est-ce pour un retour en arrière. »

Briana avait l’air pratiquement méconnaissable avec ses cheveux coupés et son teint frais alors qu’elle posait dans une robe en dentelle noire.

Elle a commenté: «Hahahahaha depuis quand Nova était-elle aussi grande dans le dos? et pourquoi suis-je si moche? Lmaooooo. «

Elle partage sa fille Nova, âgée de neuf ans, avec Devoin Austin et sa fille Stella, âgée de trois ans, avec Luis Hernandez.