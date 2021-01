TEEN Mom Briana DeJesus a critiqué ses bébés papas dans un message énigmatique à propos de «haïr les gens qui ne font pas ce qu’ils disent qu’ils vont faire».

Le soleil a déjà rapporté comment Teen Mom 2 étoiles Devoin et Briana se sont affrontés plusieurs fois pendant verrouillage, y compris lorsqu’elle l’a qualifié de «père taureau» après avoir divulgué son numéro de portable.

Il a riposté en affirmant qu’elle était «raciste», ce qu’elle a nié avec véhémence, et Devoin a également critiqué son ex pour avoir une opération de réduction des fesses de 15 000 $ qu’elle insiste sur le fait qu’elle a obtenu gratuitement.

Le jeune homme de 26 ans a retweeté un message d’un autre utilisateur de Twitter, qui disait: «Mon plus gros problème est de me dire que tu vas en faire pour moi et ne jamais le faire. Cela me fait te détester.

Plus tôt cette semaine Le soleil a couru un interview exclusive avec l’ami de Devoin Austin, bébé papa de l’adolescente.

L’initié a insisté sur le fait que Devoin est un «père pratique» et contribue «50/50 financièrement» malgré les affirmations de Briana qu’il «ne prête pas assez d’attention» à leur fille de neuf ans, Nova.

« Devoin est un papa de la main et il ne serait certainement pas heureux si son argent était dépensé pour la chirurgie plastique de Briana », a déclaré l’initié.

«Devoin a eu un problème avec l’argent et les paiements à Briana destinés à Nova lorsqu’il a perdu son emploi à cause de Covid.

«Il travaillait dans un restaurant Bonefish Grill mais il a été fermé à cause de la pandémie, ce qui n’était pas de sa faute.

«Maintenant, même s’il a de l’argent et qu’il va à 50/50 avec Briana alors qu’il essaie de faire décoller un camion de nourriture.»

Le copain a également révélé: «En vérité, Devoin s’entend généralement bien avec Briana, surtout quand elle ne tourne pas.

«Mais quand elle filme, ils font des plans que Briana détruit délibérément.

La maman adolescente Briana DeJesus a pris d’assaut le plateau de réunion parce qu’elle ne voulait pas « drainer son énergie » en se battant avec Devoin

« Devoin s’arrangera avec Briana pour emmener Nova un jeudi, par exemple, mais quand le jeudi arrive, Briana dit à Nova: ‘Hé au lieu de faire ça avec ton père, tu préfères faire autre chose avec moi et Stella, comme aller dans un parc aquatique?

« Alors Nova veut faire des choses avec les autres filles et amis et pas avec son père. »

L’autre fille de Briana, Stella, quatre ans, a également commencé à appeler Devoin «papa», on peut le révéler, tandis que l’actuel père de Stella, Luis Hernandez, a «complètement disparu» mais paie toujours de l’argent à Briana.

Devoin a également affirmé que les producteurs de Briana et de MTV avaient inventé une dispute entre lui et son ex, supposément parce qu’il était en retard pour récupérer Nova à l’école, et il a appelé Briana pour avoir «gagné trois fois» ce qu’il a gagné tout en lui demandant de l’argent.