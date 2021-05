Nova, la fille de BRIANA DeJesus, a pleuré que son père «l’oublie», incitant à la rage chez Devoin qui prétend que «ce n’est pas un gros problème».

le Adolescent maman 2 La star s’est battue avec ses bébés papas ces derniers temps alors qu’elle se battait constamment avec eux sur les responsabilités parentales.

Briana, 26 ans, a exprimé ses plaintes dans un taquin pour le dernier épisode de la MTV show, quand elle a révélé un moment difficile pour sa fille Nova, neuf ans.

«Nova entre, elle est toute triste et hystérique. Elle est juste comme «mon père m’a oublié» », a partagé la star de télé-réalité dans une conversation avec sa mère et sa sœur.

La bande-annonce est ensuite passée à un clip de Devoin, 28 ans, assis dans une cage d’escalier au téléphone en train de déclamer: « Ce n’est pas si grave que ça. »

Ce n’était pas le premier conflit que Briana a affronté avec les pères de ses enfants, après des années de bataille avec le père de Devoin et de Stella, Luis Hernandez.

Instagram

Briana se bat contre ses bébés papas depuis des années[/caption]

Dans l’épisode de la semaine dernière Briana a fondu en larmes sur Stella, trois ans, qui a peu ou pas de relation avec son père.

La personnalité de la télévision a admis se sentir «coupable» que son ex ait été dans et hors de la vie de sa fille, et n’a pas été une figure paternelle solide.

Luis a planifié une sortie d’une journée avec Briana et leur fille, seulement pour renflouer et donner une excuse des heures après les faits.

Dans la saison 10 du spectacle elle a contracté une MST du DJ et admis elle ne lui «pardonnera jamais» pour lui avoir donné « le coup » et pour « abandonner » Stella.

Twitter / maman ado

Briana s’est effondrée à cause de la relation de Stella avec Luis[/caption]

Dans une conversation avec Magazine de célébrités elle a expliqué: «J’ai coupé les liens avec lui et, plutôt que lui continuer à venir pour sa fille, il a décidé de prendre le fait que je ne serais pas avec lui après qu’il m’ait baisé comme ça sur Stella.

«Il vient de retirer sa carte habituelle de« disparu »parce que son idiot m’a donné une MST, je l’ai confronté à ce sujet et je l’ai interrompu.

«Il a arrêté de venir la voir complètement et il n’appelle même pas pour la voir. Je ne suis pas innocent ici. De toute évidence, je reconnais le fait que j’ai couché avec lui », raisonna-t-elle.

«Mais ce qui craint le plus, c’est qu’il a donné à Stella (et moi) une once d’espoir qu’il pourrait réellement être une figure paternelle dans sa vie, pour balayer cela dès que je ne serais pas avec lui à long terme.

Instagram

Luis a été dans et hors de la vie de sa fille[/caption]

Instagram

Devoin a été absent financièrement[/caption]

Briana a lutté sans relâche avec Devoin et Luis sur l’aspect financier de la coparentalité.

Elle a récemment révélé que elle a traversé une «crise» à l’approche de son 27e anniversaire.

«J’aurai 27 ans dans quelques semaines et j’ai l’impression de traverser une crise», a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux aux côtés d’émojis en train de pleurer.

La mère de deux enfants s’est également plainte du fait que le père de Nova faisait le «strict minimum» en ce qui concerne leur fille.

MTV

Briana a admis qu’elle traversait une « crise » en tant que mère célibataire[/caption]

«Tout ce que je demandais, c’était 250 par mois chacun pour leur enfant afin que je puisse l’utiliser pour payer la facture de gymnastique et la garderie.





«Je n’ai rien demandé d’autre», a-t-elle affirmé.

Cependant, une source a dit en exclusivité au Sun que Devoin paie la moitié des factures de Nova, malgré les affirmations de Briana selon lesquelles il «ne fait pas assez attention».