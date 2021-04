BRIANA DeJesus a admis qu’elle «regrette» d’avoir subi une chirurgie plastique.

le Adolescent maman 2 star, 26 ans, a eu un lifting des fesses, une abdominoplastie, deux boulots de seins et la liposuccion dans le passé.

Briana DeJesus a admis qu’elle « regrettait » d’avoir subi une chirurgie plastique[/caption]

Un fan lui a demandé lors d’une session de questions-réponses sur Instagram: «Vous regrettez d’avoir subi une chirurgie plastique?»

le MTV star a répondu: « Parfois je le regrette mais fais tout ce qui te rend heureux bébé. »

En février de l’année dernière, Briana a subi une liposuccion et un travail de seins par le Dr Miami pour la troisième fois.

Des semaines avant la réduction mammaire, dit-elle InTouch hebdomadaire: «Je veux juste commencer une vie saine et reprendre confiance en moi.

Elle a partagé son admission lors d’une séance de questions-réponses sur Instagram[/caption]

Elle a eu un lifting des fesses, une abdominoplastie et deux boulots de seins[/caption]

« Le plus gros n’est pas toujours le meilleur. De plus, mon dos me fait toujours mal. »

Suite à la procédure, Briana a tweeté: «Hé les gars! Je vais très bien. Je me sens bien. »

Le jour suivant a été un peu différent pour la star de télé-réalité, qui a déclaré: «Aujourd’hui a été difficile. J’ai hâte de me sentir mieux.

Elle a subi sa première intervention en 2016 et à peine un an plus tard, elle a accueilli sa fille Stella, trois ans.

Elle a également eu une liposuccion à plusieurs reprises[/caption]

Briana a eu une réduction mammaire en février dernier[/caption]

Briana s’est rendue chez le Dr Miami en 2018 pour une abdominoplastie, un lifting des seins et pour remodeler / contourner ses fesses, qui a été présentée sur Teen Mom 2.

Le mois dernier, Briana était déchiré pour « aller en plastique » quand un cliché de retour d’elle paraissant plus naturel a émergé.

La star de télé-réalité a affirmé qu’elle avait l’air «moche» avant l’opération après la star de Teen Mom Mackenzie McKee partagé un retour de la distribution.

Elle a tweeté une photo de Briana, Kailyn Lowry, Léa Messer et Brianala sœur de Brittany, avec la légende: « Comment est-ce pour un retour en arrière. »

Briana avait l’air pratiquement méconnaissable avec ses cheveux coupés et son teint frais alors qu’elle posait dans une robe en dentelle noire.

On pouvait voir sa fille, Nova, maintenant âgée de neuf ans, tirer un visage faux-grincheux à l’arrière de la photo.

Elle a commenté: «Hahahahaha depuis quand nova était-elle aussi grande dans le dos? Et suis-je si moche? Lmaooooo. «

Pendant ce temps, le mois dernier, Briana a rejoint le service d’abonnement classé X OnlyFans.

Briana se disputait la pension alimentaire pour enfants avec le père de Nova, Devoin[/caption]





Elle s’est depuis vantée que elle a gagné 10000 $ en une semaine et est dans le « top 1 pour cent des créateurs ».

Elle a tweeté: «La vie est folle. Comment je viens de faire 10k + en une semaine avec seulement des fans et non, mon vagin n’est pas sorti ou mes seins. «

La Teen Mom a ajouté un lien vers son site OnlyFans, qui contient la bio: «Venez discuter avec moi et apprendre à me connaître un peu mieux. Pas de nus. »

Briana a augmenté son abonnement mensuel à 12 $ après avoir initialement facturé 9,99 $ aux fans pour obtenir Photos et vidéos «personnelles» d’elle.