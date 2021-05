La maman adolescente Briana DeJesus admet qu’elle prend le temps «  nécessaire  » des médias sociaux pour se concentrer sur «  ses filles  »

La star de TEEN Mom, Briana DeJesus, a admis qu’elle prenait «le temps nécessaire» des médias sociaux pour se concentrer sur «ses filles».

La jeune femme de 26 ans a partagé ses plans dans un nouveau Histoire d’Instagram poster le dimanche.

Briana a déclaré qu’elle prenait un peu de temps loin des médias sociaux[/caption]

La star de télé-réalité a partagé la nouvelle sur son histoire Instagram[/caption]

le Adolescent maman 2 star a écrit dans un message textuel coloré: «Hé les gars, je sais que j’ai été un peu Mia sur les réseaux sociaux, mais je prends du temps bien mérité en me concentrant sur mes filles et ma relation.

Briana a poursuivi: «Je vous aime tous et je suis très reconnaissant pour tout votre soutien!»

le MTV La star a conclu le message en rappelant à ses fans de « marquer vos calendriers » pour la nouvelle saison de Teen Mom 2 mardi.

Briana a dit à ses abonnés qu’elle les aimait[/caption]

Elle leur a également rappelé de regarder la première de Teen Mom 2 mardi[/caption]

Après avoir partagé un clip de la saison à venir, elle a écrit dans une autre diapositive: «J’espère que vous apprécierez cette saison! Je vous aime les gars et je reviendrai bientôt.

La personnalité de la télévision a été ouvert sur ses difficultés avec les deux bébés papas, en particulier avec Devoin, sur leurs devoirs de coparentalité.

Elle a précédemment déclaré que Devoin et Luis ne faisaient pas assez pour la soutenir, elle et les enfants, physiquement ou financièrement, tout en partageant qu’elle avait cessé d’essayer de changer ses ex.

Briana partage Nova avec l’ex Devoin[/caption]

Luis est le père de Stella, trois ans[/caption]

«Pour le moment, je me débrouille», a déclaré Briana à propos de ses relations actuelles avec eux. «Je ne me plains pas et je laisse leurs pères faire ce qu’ils pensent devoir faire en ce qui concerne la parentalité.»

La star de télé-réalité a poursuivi: «Jusqu’à présent, cela n’a pas été dramatique. Je m’en fiche plus, laisser mes filles découvrir par elles-mêmes à mesure qu’elles vieillissent.

Briana- qui a un actif uniquement a ajouté qu’elle était vraiment « reconnaissante » que Devoin « accepte Stella et montre à Stella la même affection que lui avec Nova. »

La maman de deux enfants ne s’est jamais abstenue de claquer publiquement ses ex pour élever ses filles.

Briana est connue pour claquer ses ex sur les réseaux sociaux[/caption]





En février, Briana a affirmé que Devoin ne l’aidait pas financièrement et ne contribuait que le «strict minimum».

Elle a tweeté à l’époque: «Tout ce que je demandais, c’était 250 par mois chacun pour leur enfant afin que je puisse l’utiliser pour payer la facture de gymnastique et la garderie.

«Je n’ai rien demandé d’autre.»

Une source a dit en exclusivité au Sun que Devoin paie la moitié des factures de Nova, malgré les affirmations de Briana selon lesquelles il «ne prête pas suffisamment attention» à sa fille.

Elle avait précédemment critiqué Devoin pour avoir fait le « strict minimum » pour Nova[/caption]