La maman adolescente Ashley Jones révèle qu’elle «  s’est retrouvée à l’hôpital  » avec une «  réaction allergique grave  » après avoir reçu des produits de remplissage pour les lèvres

Ashley Jones, maman adolescente, révèle sur les réseaux sociaux qu’elle «s’est retrouvée à l’hôpital» avec une «réaction allergique grave» après s’être fait remplir les lèvres.

Ashley, 24 ans, a partagé les réponses à une session de questions-réponses tenue sur son fil Instagram Story.

Une Maman ado fan a demandé: « Ferez-vous plus de chirurgie plastique? »

La star de télé-réalité a avoué qu’elle n’avait actuellement «pas l’intention de subir une intervention chirurgicale».

Après avoir subi la procédure esthétique, Ashley a partagé qu’elle était à l’hôpital pendant environ «quatre jours» en raison de la réaction grave.

Avec deux emojis rieurs ajoutés à la fin de sa déclaration, le MTV star a admis: « Je pense que j’ai fini. »

Ashley avait déjà tenté de changer physiquement la forme de son corps.

La star de la télévision s’est récemment rendue sur Instagram pour partager sa prise de poids.

Dans sa photo, Ashley portait un haut court vert olive et un jean taille basse.

Ashley a écrit: «Taille 5 maintenant. Passé d’une taille 1 à 0. «

Les fans se sont disputés sur sa silhouette mince et ont affirmé qu’elle était toujours «trop maigre».

Un commentateur a déclaré: «Respectueusement! Vous avez perdu beaucoup de poids.

Ashley n’était pas très enthousiasmée par les critiques qu’elle recevait des body shamers.

Elle a déclamé dans une vidéo: «Je veux juste dire que la honte maigre et la honte à la graisse sont toutes deux très grossières parce que si vous venez me voir et dites ‘Oh mon dieu, vous êtes si maigre, vous devez manger’, je ‘Je vais être comme’ Oh mon dieu, tu es tellement gros putain de roi, pose la fourchette, salope! ‘ »

Au cours de la session de questions-réponses, un autre fan a posé des questions sur l’état de sa relation avec sa fiancée, Bariki Smith, 24.

Ashley a mentionné qu’ils fêteraient «6 ans en septembre».

Après avoir annoncé sa place sur Adolescent maman 2, Ashley a également taquiné qu’il pourrait y avoir un mariage secret sur l’horizon.

Sur les réseaux sociaux, Ashley a récemment pris une photo avec son partenaire.

Alors que les deux voyageaient sur un bateau, ils étaient blottis l’un contre l’autre sous le soleil.

Ashley a écrit dans la légende de la photo: « Il sait que sa femme est gagnante. »

Le bébé papa d’Ashley s’est précédemment mis à genoux et lui a proposé dans un extrait de clip.

Le couple partage une fille, Holly, qui a maintenant trois ans.





Au poisson d’avril, Bariki a fait une farce aux fans et a publié une fausse annonce de grossesse sur les réseaux sociaux.

Bariki a partagé une photo d’un présumé scanner de bébé mais n’a pas révélé que l’image était une blague avant le coin inférieur droit.

Bariki a écrit: « Je pratique juste IDK qui est bébé. »

Les fans de Teen Mom n’étaient pas trop satisfaits de son comportement «enfantin».