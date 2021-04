ASHLEY Jones a fait étalage de sa prise de poids après avoir combattu les fans qui la croyaient «trop maigre».

le Maman ado La star a déjà fait face à des réactions négatives sur sa silhouette mince alors qu’elle applaudissait, attribuant sa «génétique».

ashleysiren / Instagram

Ashley a augmenté de cinq tailles[/caption]

ashleysiren / Instagram

Elle a partagé ses progrès sur Instagram[/caption]

Ashley, 24 ans, l’a emmenée Histoires Instagram aujourd’hui pour partager ses progrès corporels, car elle était fière d’avoir pris un peu de poids.

La star de télé-réalité a posté un selfie miroir vêtu d’un crop top vert olive et d’un jean taille basse alors qu’elle écrivait: «Taille 5 maintenant. Passé d’une taille 1 à 0. «

La photo de la personnalité de la télévision suit les fans l’ont «maigre-honteuse» cet automne.

Ashley a montré son physique mince dans une vidéo TikTok en novembre, où elle a dansé et chanté dans une tenue moulante en deux pièces.

Instagram

Les fans ont déjà trollé Ashley pour être « trop maigre »[/caption]

Instagram

Elle a applaudi les body-shamers[/caption]

Les fans se sont précipités vers la section des commentaires pour donner leur avis sur sa taille, une écriture: «Respectueusement! Vous avez perdu beaucoup de poids.

«J’ai aimé ton poids sur toi», ajouta une seconde avec un visage triste.

La star de MTV n’était pas satisfaite des critiques, car elle a rapidement mis en ligne une autre vidéo trolling ses haineux.

«Je veux juste dire que la honte maigre et la honte à la graisse sont toutes deux très grossières parce que si vous venez me voir et dites ‘Oh mon Dieu, tu es si maigre, tu dois manger,’ je vais être comme ‘ Oh mon dieu, tu es tellement grosse de putain de roi, pose la fourchette, salope! »Elle a hurlé.

Instagram

Instagram

«Pour info, c’est ma génétique qui… les gens naturellement maigres existent…. passer à autre chose . NE PAS PLAT CE QUE VOUS NE POUVEZ PAS PRENDRE. »

Ashley a assumé son nouveau rôle en rejoignant le casting de Adolescent maman 2.

Dans un aperçu récent de la saison à venir, la vidéo montrait son petit ami et son bébé papa Bariki Smith sur un genou pour proposer.

Cependant, certains fans ont récemment émis l’hypothèse que la mère d’un enfant était DÉJÀ marié lors d’une cérémonie secrète, après s’être qualifiée de «femme» la semaine dernière.

Instagram

Bariki a proposé à Ashley dans la nouvelle saison[/caption]

Instagram @ashleysiren

Elle s’est déjà appelée sa « femme »[/caption]

La star de la télévision a partagé une nouvelle photo avec son homme tout en profitant d’une journée en bateau, alors qu’elle était assise sur ses genoux dans une robe rose moulante.

Bar a adressé un doux sourire à la caméra alors que sa maman bébé légendait la photo: «Il sait que sa femme est gagnante . »

Les fans étaient convaincus qu’un mariage secret avait eu lieu, l’un jaillissant: « Tellement heureux pour vous les gars », tandis qu’un autre a convenu: « C’est celui-là. »

Le couple partage une fille, Holly, dont la naissance a été documentée sur Young & Pregnant de MTV.

Instagram

Ashley a fait ses débuts sur Young & Pregnant[/caption]

Instagram

Elle et Bar partagent une fille, Holly[/caption]

Le duo a eu une relation difficile au cours des dernières années et, à un moment donné, Ashley a accusé Bariki de violence conjugale.

La star de télé-réalité a récemment parlé de sa décision de quitter Young & Pregnant et de passer à Teen Mom 2.

La jeune maman a admis qu’elle ne «ressentait plus de lien» avec ses co-stars et était prête à passer à la prochaine phase de sa carrière.

MTV

Ashley remplacera Chelsea Houska sur Teen Mom 2[/caption]

«J’ai toujours dit que je ressentais un lien spécial avec Young & Pregnant parce que c’est là que j’ai commencé et que je voulais finir.





«Après les dernières retrouvailles et quelques autres situations jouées, je ne ressens plus cette connexion ou le besoin de tenir le coup», a-t-elle avoué.

«Alors, lorsque l’opportunité s’est présentée cette fois-ci, je l’ai saisie.»