La maman adolescente Amber Portwood révèle qu’elle retrouve sa fille Leah, 12 ans, après une relation tendue

La star de TEEN Mom OG, Amber Portwood, a révélé qu’elle était en train de retrouver sa fille Leah, âgée de 12 ans.

La star de MTV a partagé la nouvelle suite à leur relation tendue.

Amber a révélé qu’elle retrouvait sa fille Leah, 12 ans[/caption]

Le duo mère-fille a une relation tendue[/caption]

Mercredi, ambre est allé sur Instagram pour partager un selfie.

Elle a mis une expression sérieuse alors que ses cheveux étaient tirés en arrière avec un bandeau.

La star de Teen Mom OG a sous-titré le Publier: « Prêt pour un jour de pluie avec mes petits. »

La légende se terminait par les hashtags #maman et #icantwait.

La jeune fille de 31 ans partage sa fille Leah avec son ex Gary Shirley, 34.

Elle partage Leah avec l’ex Gary[/caption]

Leah vit avec son père et sa belle-mère[/caption]

Elle est également la mère d’un fils de trois ans, James, qu’elle partage avec son ex Andrew Glennon.

Ses deux enfants vivent avec leur père, qui a obtenu la garde de la Adolescent maman og Star.

La relation tachée d’Amber avec Leah a été documentée dans l’émission MTV au fil des ans.

De retour en avril, Amber a lancé un appel émotionnel aux fans pour qu’ils s’arrêtent avec tout le jugement sur sa vie et de dire aux autres qui reçoivent le même genre de commentaires de la part des gens qu’ils doivent se souvenir de «simplement écouter» eux-mêmes.

Elle a sous-titré la vidéo en disant que c’était son «humeur» actuelle.

Amber est aussi la mère du fils James[/caption]

Elle partage James avec l’ex Andrew[/caption]

Dans le clip, la personnalité de la télévision a dit aux «gens comme» elle, ceux qui «ont un passé vraiment difficile et vous êtes au point de votre vie où vous essayez de vous relever et de faire quelque chose de vous-même et faire mieux dans la vie », pour se concentrer uniquement sur eux-mêmes.

le MTV star a poursuivi: «Les opinions de personnes qui sont simplement négatives et ignorantes, cela n’a pas d’importance parce que la seule opinion qui compte vraiment est la vôtre.

«Savoir ce que vous avez fait de mal, vous relever puis vous asseoir là-bas pour avancer, c’est quelque chose qui est la clé de la sagesse, honnêtement.»

Amber avait précédemment demandé à ses critiques d’être plus prévenants à son égard[/caption]





Avant qu’Amber ne partage le clip, les fans ne pouvaient s’empêcher de porter des accusations sur sa relation brisée avec sa fille dans la section commentaires d’un article précédent.

Lors d’un épisode d’avril de Teen Mom OG, la situation entre Amber, Leah, Gary et sa femme Kristina a éclaté lorsque l’enfant a mentionné ne pas ressentir de lien avec sa mère biologique.

Malgré tous les commentaires impolis qu’elle a reçus, elle a déclaré dans la vidéo qu’elle s’efforçait de dépasser ces messages en essayant «beaucoup de choses différentes», notamment en utilisant sa plate-forme pour «aider les gens en leur parlant simplement».

Leah a dit précédemment qu’elle ne ressentait aucun lien avec Amber[/caption]