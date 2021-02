La maman adolescente Amber Portwood exige des visites d’une nuit avec son fils James, 2 ans, dans une guerre de garde à vue avec l’ex Andrew Glennon

La star de TEEN Mom OG, Amber Portwood, demande à avoir des visites d’une nuit avec son fils James, 2 ans, alors que sa méchante guerre de garde avec le bébé papa Andrew Glennon fait rage.

Andrew, 36 ans, a la garde physique principale de leur fils ambre, 30 ans trois visites non supervisées par semaine avec le tout-petit.

Dans les documents judiciaires obtenus exclusivement par The Sun, le Adolescent maman og star a déposé une pétition pour modifier le temps parental, affirmant qu’il y avait eu un «changement de circonstances» qui «justifiait» un changement à leur accord de garde.

Elle a affirmé que selon les directives du temps parental de l’Indiana, le temps parental est augmenté pour inclure les nuitées lorsque l’enfant atteint l’âge de 3 ans.

Les documents judiciaires se lisent comme suit: «Les lignes directrices prévoient que la nuit des parents pourrait commencer dès l’âge de 28 mois, mais passerait automatiquement aux nuitées lorsque l’enfant atteindrait l’âge de trois ans.»

Elle a affirmé qu’il était dans «le meilleur intérêt» de James, qui aura 3 ans en mai, que «l’heure parentale actuelle soit modifiée pour inclure la nuit des parents».

Amber « demande donc que ce tribunal saisisse une ordonnance clarifiant le temps parental et l’application des directives Indiana Parenting Time en ce qui concerne l’augmentation de l’âge de l’enfant ou, si nécessaire, modifiant l’accord pour accorder spécifiquement un temps parental adapté à l’âge. »

Andrew a demandé et obtenu la garde principale de James après qu’Amber ait été arrêté pour violence domestique contre le directeur de la photographie en juillet 2019.

Le Sun avait précédemment rapporté l’affirmation d’Amber selon laquelle Andrew était allé à l’encontre de leur accord de garde et a refusé de la laisser voir leur fils la semaine de Noël dans les documents judiciaires, car elle a demandé au tribunal d’accorder une ordonnance restrictive pour l’empêcher d’interférer avec son temps parental.

ambre a affirmé dans les documents judiciaires qu’Andrew est entré dans Our Family Wizard qu’il voyagera pour Noël du 22 au 27 décembre.

Selon le dossier du tribunal du 23 décembre 2020, Amber était censé avoir James de midi à 21 heures le jour de Noël et aux mêmes heures la seconde moitié des vacances de Noël.

Les documents alléguaient: «[Andrew] a omis de se conformer à l’ordonnance de ce tribunal d’initier les services du coordonnateur du temps parental et [Andrew] tente à nouveau de nier [Amber] vacances parentales pendant les vacances de Noël, en violation de l’ordonnance de notre Cour.

Elle a affirmé dans des documents judiciaires qu’il avait refusé ses vacances parentales le 31 octobre 2019 et le 24 décembre 2019, bien que cette requête ait été rejetée à l’époque.

Amber a demandé qu’Andrew soit «jugé pour outrage au tribunal», ce qui pourrait entraîner une peine de prison ou une amende, pour ne pas avoir respecté l’ordonnance de garde du tribunal.

Leur audience de février a été annulée.

Andrew a riposté contre ses revendications en déposant une série de revendications en opposition à la demande d’Amber.

Dans un dossier judiciaire, Andrew a fourni un calendrier d’octobre, novembre et décembre 2020.

Au mois d’octobre, selon les calendriers, Amber aurait demandé à reporter trois fois la visite de James en raison du «mauvais temps», deux fois parce qu’elle se sentait malade et une fois parce que son chien se sentait malade.

Pour novembre, elle aurait demandé qu’ils reportent la visite deux fois parce qu’elle se sentait malade et une fois à cause du temps. Andrew a reporté deux fois parce que James était malade.

Quant à décembre, Amber aurait annulé trois fois en raison du «mauvais temps», une fois parce qu’elle se sentait malade et une fois parce qu’elle avait un rendez-vous conflictuel.

La visite aurait également été reportée en raison d’un malentendu dans le calendrier et du mauvais temps, selon les documents du tribunal.

Une source proche d’Amber a déclaré en exclusivité au Sun qu’elle était « Vraiment blessé » pendant le temps qu’elle a perdu avec son plus jeune enfant.

L’initié a déclaré: «Amber doit conduire quatre heures en une journée pour le voir. Elle a perdu tellement de temps avec lui. Elle le voit trois jours par semaine.

Amber, qui est également mère de fille Leah, 12 ans, avec son ex-fiancé Gary Shirley, c’est «se battre pour son fils».

La source a poursuivi: «Elle entretient une relation formidable avec Gary. Elle n’a jamais eu à se battre comme ça auparavant. Elle veut au moins la moitié de la garde. C’est beaucoup plus égal et beaucoup plus de temps avec James.