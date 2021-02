La star de TEEN Mom, Amber Portwood, a admis qu’elle avait hâte de tomber sur Andrew Glennon lors d’un voyage de retour dans sa ville natale.

Amber, 30 ans, est actuellement impliquée dans une bataille acharnée pour la garde avec Andrew à propos de leur fils James, deux ans, et est nerveuse de voir son bébé papa.

Dans un extrait du film Teen Mom OG de mardi soir, Amber est invitée à un voyage en bateau par l’ex-fiancé Gary Shirley et sa femme Kristina.

« Nous irons probablement à Giest, près de votre ancien berceau. Celui que vous aviez … C’est celui d’Andrew maintenant, » dit Gary à Amber.

Ayant l’air nerveuse, Amber dit à Gary et Kristina: « Je ne veux tout simplement pas rencontrer personne ou quoi que ce soit ou … »

Essayant de se convaincre, la star de MTV ajoute: « Nous irons bien. Nous serons très bien. »

Gary a également demandé à Amber si elle manquait sa maison, à laquelle elle a répondu: « Est-ce que ma maison me manque? Ouais. Je suis sûr que oui. »

Bien qu’elle soit toujours dans l’Indiana, Amber vit actuellement à une distance considérable d’Andrew et James dans une maison de location.

Les ex doivent comparaître devant le tribunal ce mois-ci alors que leur bataille pour la garde de James se poursuit.

Une source proche d’Amber a récemment déclaré au Sun qu’elle était «Vraiment blessé» pendant le temps qu’elle a perdu avec son plus jeune enfant.

L’initié a déclaré: «Amber doit conduire quatre heures en une journée pour le voir. Elle a perdu tellement de temps avec lui. Elle le voit trois jours par semaine.

Amber, qui est aussi maman de fille Leah, 12 ans, avec Gary, «se bat pour son fils».

La source a poursuivi: «Elle a une très bonne relation avec Gary. Elle n’a jamais eu à se battre comme ça auparavant. Elle veut au moins la moitié de la garde. C’est beaucoup plus égal et beaucoup plus de temps avec James.

Andrew a demandé la garde principale de James après qu’Amber ait été arrêté pour violence domestique contre le directeur de la photographie en juillet 2019.

Elle reste en probation depuis son arrestation.

Le mois dernier, The Sun a révélé en exclusivité qu’Amber avait affirmé dans des documents judiciaires qu’Andrew était allé à l’encontre de leur accord de garde et a refusé de la laisser voir leur fils la semaine de Noël.

Elle a demandé au tribunal d’accorder une ordonnance restrictive pour l’empêcher d’interférer avec son temps parental.

Andrew, cependant, se bat contre ses allégations en déposant une série de réclamations en opposition à la demande d’Amber.

Pendant ce temps, malgré son joyeux voyage en bateau avec Gary et Kristina, Amber a récemment fait une série d’allégations contre son premier bébé papa qui ont choqué les fans.

Amber a affirmé que son ex-mari lui avait dit « Big Daddy vous manquait » et « l’a fait mentir sur lui ».

Dans une vidéo publiée par Thé maman ado, a raconté la mère de deux enfants: «Combien de fois avons-nous parlé de relations sexuelles que nous avions?

«Combien de fois vous êtes-vous assis là et avez dit ‘Oh, il te manque grand papa’?

« Je veux dire, il y a même un incident où j’étais super triste, tu es celui qui était assis sur le canapé, m’a amené, s’est allongé, m’a forcé à m’allonger sur toi, a mis ton bras autour de ma taille, sous mes seins et j’ai commencé à me frotter la tête. «

Elle a également qualifié Gary et sa femme actuelle, Kristina, de «grossiers», de «tricheurs» et « menteurs à deux visages ».

Les déclarations choquantes d’Amber ont suivi la première de la saison 9 de Teen Mom, qui a vu Gary se plaindre de devoir continuellement aider sa première maman.