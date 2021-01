La star de TEEN Mom OG, Amber Portwood, a accusé son bébé, Andrew Glennon, de «crier» lors d’un échange de garde, car il affirmait qu’elle annulait les visites avec leur fils au milieu de leur guerre de garde.

Andrew, 36 ans, a la garde physique principale de leur fils James, 2 ans, tandis que ambre, 30 ans trois visites non supervisées par semaine avec le tout-petit.

🍼 Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Teen Mom.

le Adolescent maman og star a affirmé qu’Andrew était allé à l’encontre de leur accord de garde et a refusé de la laisser voir leur fils la semaine de Noël dans les documents judiciaires, car elle a demandé au tribunal d’accorder une ordonnance restrictive pour l’empêcher d’interférer avec leur temps parental.

Désormais, The Sun peut révéler en exclusivité qu’Andrew se bat contre ses affirmations en déposant une série d’expositions en opposition à la demande de Portwood.

Dans un dossier judiciaire, Andrew a fourni un calendrier d’octobre, novembre et décembre 2020.

Au mois d’octobre, selon les calendriers, Amber aurait demandé à reporter trois fois la visite de James en raison du «mauvais temps», deux fois parce qu’elle se sentait malade et une fois parce que son chien se sentait malade.

Pour le mois de novembre, elle aurait demandé qu’ils reportent la visite deux fois parce qu’elle se sentait malade et une fois à cause du temps. Andrew a reporté deux fois parce que James était malade.

Quant à décembre, Amber aurait annulé trois fois en raison du «mauvais temps», une fois parce qu’elle se sentait malade et une fois parce qu’elle avait un rendez-vous conflictuel. La visite aurait également été reportée en raison d’un malentendu dans l’horaire et du mauvais temps.

Dans un autre dossier, Andrew a fourni leurs conversations à partir de l’application judiciaire Our Family Wizard, où ils communiquent sur leur fils.

Le 28 novembre 2020, Andrew a envoyé un message à Amber à 9 h 03 pour lui dire que James «éternue» et «légèrement congestionné».

Il a proposé de déposer James à 13 heures quand il fait 43 degrés, contre 29 degrés à 10 heures.

À 10 h 03, Andrew a envoyé un message à Amber: «La température est normale et les reniflements ont disparu, vous pensez que c’était juste un truc du matin? Fini le mucus et il se charge… Si tu veux y aller, je ne pense pas qu’il faudra attendre 13 heures. Merci. »

Amber a répondu: «Je ne comprends pas? Il est malade la nuit dernière et malade ce matin mais dans quelques heures il va complètement bien? Je vais appeler le pédiatre parce que quelque chose ne me semble pas normal. Ça n’a pas de sens.

Elle a ensuite écrit: «J’ai parlé à 2 infirmières et leur a donné toutes les informations que vous m’avez transmises… L’un d’eux a dit d’attendre probablement et de le faire vérifier. Il a dit que même s’il court, il peut toujours être malade. L’un d’eux a dit de le laisser probablement se reposer aujourd’hui, mais assurez-vous de contacter son pédiatre bientôt ou je peux … faites le moi savoir afin que je puisse le voir et m’assurer que tout va bien.

Andrew a riposté: «Il va bien. Je sais comment m’occuper de cet enfant. Inutile de perdre votre temps à interroger des étrangers sur des choses dont vous ne savez rien.

Amber a répondu: «Je suis désolé? J’appelais son pédiatre. Je ne sais pas ce que tu veux dire par un inconnu? J’appelle la santé de James? Je ne sais pas de quoi je ne sais rien quand il s’agit de James?… J’essaie juste de le garder en bonne santé. Veuillez me parler de manière respectueuse en ce qui concerne notre enfant. Je vous remercie. »

Andrew a ensuite déclaré: «Pas besoin de s’inquiéter ou de s’excuser. J’ai eu ça, comme d’habitude. Nous lui donnerons un peu de temps pour se reposer et reprendre le temps parental dans quelques jours. Prends soin de toi. »

Le 12 décembre, Amber a suggéré de modifier la visite car il y a «100% de risque de pluie».

Elle a écrit à Andrew: «Je ne veux pas que les morceaux tombent malades à nouveau. On dirait qu’à chaque fois, ces derniers temps, il est tombé malade des jours comme celui-ci, si honnêtement, il essayait simplement d’éviter cela. Dimanche et lundi, il n’y a pas de pluie ou quoi que ce soit, cela dépend de vous et de votre emploi du temps. Je suis ouvert. Faites-moi savoir dès que possible! Sinon, faites-le moi savoir et je serai là à 10 h. Merci, je vous entendrai bientôt.

Andrew a accepté lundi.

Le 14 décembre, Amber a demandé de reporter à nouveau parce qu’elle s’est réveillée avec un mal d’oreille, un mal de gorge et un mal de tête.

Elle a écrit: «Je vais prendre des médicaments aujourd’hui et voir ce que je ressens. Faites-moi savoir un autre jour cette semaine, nous pouvons avoir une visite autre que mercredi bien sûr. Vérifiez James et regardez sa gorge s’il vous plait parce qu’il éternuait un peu hier alors j’espère que nous ne sommes pas malades. Gardez-le au chaud et dites-moi s’il va bien quand vous en avez l’occasion. Parlez bientôt. »

Dans un autre exemple, Amber a dit à Andrew qu’elle «a glissé et est tombée sur de la neige fondue et durcie».

Le message du 20 décembre 2020 disait: «J’ai atterri de mon côté et je me suis tordu le dos quand je suis tombé en essayant de me rattraper. Je souffre beaucoup, je vais donc contacter mon médecin, mais je ne peux pas faire grand chose à part m’allonger et prendre de l’ibuprofène. Je peux à peine bouger pour le moment. Peut-être donnez-moi un peu si vous le pouvez et voyez si l’ibuprofène fonctionne assez bien. Je peux revenir avec vous à 11 heures ou faire la journée de maquillage un autre jour. Dépend de vous. Je vous tiens au courant. »

Andrew a dit à Amber de «prendre soin» d’elle-même.

Quand Andrew a donné à Amber son itinéraire de voyage pour la semaine de Noël, elle a répondu: «Je m’oppose à vos projets de voyage et ils enfreignent l’ordonnance du tribunal. J’ai droit à mes vacances parentales. Si vous avez l’intention de voyager, vous pouvez laisser James avec moi et venir le chercher à votre retour.

Andrew n’a pas répondu et les deux se sont rencontrés à 14 heures le lendemain 23 décembre pour un échange de garde.

Amber lui a envoyé un message ce jour-là à 19 h 15: « Andrew, il n’est pas nécessaire de crier lors de l’échange de temps parental. Pour tenter de dissiper toute confusion concernant le temps parental des vacances, vous pouvez accéder à une copie en ligne. »

Le 30 décembre, Amber a envoyé un message à Andrew: «Hé, je suis ici pour la visite de 22h à 20h dont nous nous sommes entendus aujourd’hui. Si vous n’êtes pas ici dans environ 5 minutes, nous le changerons pour un jour différent, je suppose. Il me faut une heure pour arriver ici et une heure pour revenir.

Andrew a répondu: «Je viens de voir ça, j’ai 2-6p sur mon calendrier, désolé il y avait de la confusion… Si vous pouvez nous donner environ 20-25min, je peux l’avoir là-bas. Il mange une quesadilla au petit-déjeuner.

Amber a répondu: «J’attends depuis un moment maintenant… Quels autres jours avez-vous disponible? Demain peut-être? J’ai déjà commencé à conduire … »

Andrew a riposté: «Comme je l’ai dit, désolé pour la confusion. Si vous pouvez être patient un peu plus longtemps, ce serait grandement apprécié. Rassembler ses affaires maintenant.

Amber a rétorqué: « J’ai mis l’horaire de 10 à 20 heures et j’ai également envoyé un message hier soir pour vous le rappeler. »

Les deux ont fini par choisir un jour différent pour compenser la visite manquée.

Puis, le 1er janvier 2021, Andrew a écrit à Amber: «Si vous avez oublié votre visite de vacances autorisée aujourd’hui avec James que vous avez réservé, nous sommes ici depuis une demi-heure et nous allons continuer notre journée et nos courses. Pas de soucis. Je vous remercie. »

Amber a déclaré: «Je n’ai rien oublié! Je vous ai demandé aujourd’hui ce qui n’est pas considéré comme des vacances et vous n’avez jamais dit oui ou non! Vous n’avez même pas lu mon message pour aller chercher James et j’ai perdu ma visite de 22h à 20h sur laquelle nous nous sommes mis d’accord pour mercredi dernier.

« Vous n’avez jamais accepté de me donner quoi que ce soit aujourd’hui ou jamais reconnu la question du tout. Merci, bonne journée et je serai là dimanche de 10h à 20h comme nous l’avions convenu. »

Comme The Sun l’a précédemment rapporté, Amber a affirmé dans les documents judiciaires qu’Andrew est entré dans Our Family Wizard qu’il voyagera pour Noël du 22 au 27 décembre.

Selon le dossier du tribunal du 23 décembre 2020, Amber était censé recevoir James de midi à 21 heures le jour de Noël et aux mêmes heures la seconde moitié des vacances de Noël.

Les documents se lisent: « [Andrew] a omis de se conformer à l’ordonnance de ce tribunal d’initier les services du coordonnateur du temps parental et [Andrew] tente à nouveau de nier [Amber] vacances parentales pendant les vacances de Noël, en violation de l’ordonnance de notre Cour.

Elle a affirmé qu’il avait refusé ses vacances parentales le 31 octobre 2019 et le 24 décembre 2019 également.

Amber a demandé qu’Andrew soit «jugé pour outrage au tribunal», ce qui pourrait entraîner une peine de prison ou une amende, pour ne pas avoir respecté l’ordonnance de garde du tribunal.

Amber a demandé qu’une ordonnance restrictive soit accordée contre Andrew pour l’empêcher d’interférer avec le temps parental d’Amber.

Ils ont une audience au tribunal en février.

Une source proche d’Amber a déclaré en exclusivité au Sun qu’elle était «Vraiment blessé» pendant le temps qu’elle a perdu avec son plus jeune enfant.

L’initié a déclaré: «Amber doit conduire quatre heures en une journée pour le voir. Elle a perdu tellement de temps avec lui. Elle le voit trois jours par semaine.

Amber, qui est également mère de fille Leah, 12 ans, avec son ex-fiancé Gary Shirley, «se bat pour son fils».

La source a poursuivi: «Elle a une très bonne relation avec Gary. Elle n’a jamais eu à se battre comme ça auparavant. Elle veut au moins la moitié de la garde. C’est beaucoup plus égal et beaucoup plus de temps avec James.

Andrew a demandé la garde principale de James après qu’Amber ait été arrêté pour violence domestique contre le directeur de la photographie en juillet 2019.

Elle reste en probation depuis son arrestation.