La malnutrition infantile ravage le centre de la Somalie et la nation est au bord de la famine

La malnutrition aiguë augmente parmi les enfants déplacés par la sécheresse et le conflit dans une partie du centre de la Somalie au bord de la famine, selon une enquête menée par des agences humanitaires.

Les Nations Unies ont averti début septembre que deux districts devaient faire face à la famine entre octobre et décembre, avec plus d’un demi-million d’enfants en Somalie risquant de mourir de malnutrition.

Une enquête menée du 19 au 24 septembre par des agences de l’ONU et d’autres groupes humanitaires dans des camps de personnes déplacées à l’intérieur du district de Baidoa a révélé que la situation se détériorait rapidement.

Sur plus de 98 000 enfants dépistés entre 6 et 59 mois, 59% souffraient de malnutrition aiguë, dont 24% dont les cas étaient classés comme sévères, indique le rapport consulté par Reuters.

Un précédent dépistage en juin et juillet avait révélé que 28,6 % des enfants dans les camps souffraient de malnutrition aiguë, dont 10,2 % de cas graves.

Les deux dépistages ont utilisé des méthodologies différentes, de sorte que les chiffres ne peuvent pas être directement comparés, mais les travailleurs humanitaires ont déclaré que les résultats indiquent clairement une forte augmentation de la faim depuis juillet malgré une augmentation massive de l’aide alimentaire.

“Ces taux de malnutrition très élevés résultant des dépistages de masse sont alarmants et indiquent une situation qui se détériore rapidement”, a déclaré Petroc Wilton, responsable des communications en Somalie pour le Programme alimentaire mondial (PAM), l’une des agences des Nations Unies impliquées dans l’enquête.

Les quatre dernières saisons des pluies dans la région de la Corne de l’Afrique ont échoué, ce qui en fait la pire sécheresse en 40 ans. La crise a été exacerbée par les attaques des militants islamistes d’Al Shabaab et la hausse des prix alimentaires mondiaux.

Une zone est considérée comme connaissant la famine lorsqu’au moins 30 % des enfants souffrent de malnutrition aiguë, qu’au moins 20 % des ménages sont confrontés à un manque extrême de nourriture et qu’au moins deux personnes sur 10 000 meurent chaque jour de malnutrition ou maladies apparentées, selon l’Initiative de classification intégrée des phases de la sécurité alimentaire (IPC).

L’initiative implique les Nations Unies, des organisations non gouvernementales et des gouvernements. Un comité d’examen de la famine de l’IPC composé de quatre à six experts indépendants est chargé d’approuver toute déclaration de famine.

Lors de la dernière famine en Somalie en 2011, il a été déterminé plus tard que la moitié des plus de 250 000 victimes étaient mortes avant que la famine ne soit officiellement déclarée.