La malnutrition chronique guette de nombreux enfants pauvres en Équateur

Erwin Ronquillo, secrétaire du programme gouvernemental L’Équateur grandit sans malnutrition, a déclaré que la malnutrition infantile est chronique parmi les 18 millions d’habitants de l’Équateur. On le voit partout, mais il frappe plus durement dans les zones rurales et parmi les peuples autochtones du pays, a-t-il déclaré.

L’Équateur a le deuxième taux le plus élevé de malnutrition infantile chronique en Amérique latine, après le Guatemala. Selon le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, un enfant équatorien sur trois souffre de malnutrition. Parmi ceux-ci, 40,7 % sont autochtones, bien qu’ils ne représentent que 7 % de la population. Dans un peu plus d’un cinquième des cas de malnutrition, l’apprentissage est affecté.

Neiri Espinosa, une mère abandonnée par son partenaire qui vit dans le quartier reculé de Pisulí à Quito, a déclaré que ses enfants, âgés de 8 et 4 ans, ne mangent généralement pas de viande. Toutes deux semblent plus jeunes en raison de la petite taille et de la maigreur importante de la plus jeune fille, signes révélateurs de malnutrition.