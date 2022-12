La malnutrition chronique guette de nombreux enfants pauvres en Équateur

QUITO, Équateur (AP) – Sara Milena a à peine 20 jours. Sa mère, Tania Herrera, vit avec ses parents, qui sont les soutiens de famille d’un ménage équatorien où ils gagnent 5 à 7 dollars par jour pour nourrir cinq adultes et subvenir aux besoins du nouvel arrivant.

Ce revenu est étiré dans l’espoir de nourrir les adultes deux fois par jour : du café avec du pain, quand il y en a, le matin et une assiette de riz le soir, ou peut-être pas.

Originaire de la province andine du Cotopaxi, la famille vit dans la capitale depuis plusieurs années et ne parvient que de temps en temps à acheter de la viande de poulet. Le bébé est allaité.

Erwin Ronquillo, secrétaire du programme gouvernemental L’Équateur grandit sans malnutrition, a déclaré que la malnutrition infantile est chronique parmi les 18 millions d’habitants de l’Équateur. On le voit partout, mais il frappe plus durement dans les zones rurales et parmi les peuples autochtones du pays, a-t-il déclaré.

L’Équateur a le deuxième taux le plus élevé de malnutrition infantile chronique en Amérique latine, après le Guatemala. Selon le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, un enfant équatorien sur trois souffre de malnutrition. Parmi ceux-ci, 40,7 % sont autochtones, bien qu’ils ne représentent que 7 % de la population. Dans un peu plus d’un cinquième des cas de malnutrition, l’apprentissage est affecté.

Neiri Espinosa, une mère abandonnée par son partenaire qui vit dans le quartier reculé de Pisulí à Quito, a déclaré que ses enfants, âgés de 8 et 4 ans, ne mangent généralement pas de viande. Toutes deux semblent plus jeunes en raison de la petite taille et de la maigreur importante de la plus jeune fille, signes révélateurs de malnutrition.

Parfois, ils peuvent se permettre un peu de poulet, mais pas souvent, a déclaré Espinosa.

“Il est difficile d’obtenir un emploi (en tant que travailleur domestique), pire après la pandémie”, a-t-elle déclaré.

Monica Cabrera, éducatrice familiale au ministère de l’Inclusion sociale, est affectée au quartier Camal Metropolitano, à la périphérie sud de Quito, une zone à haut risque où elle a été cambriolée à plusieurs reprises. Elle se rend tout de même au domicile d’au moins 25 jeunes mères, dont deux mineures de 15 et 17 ans. Son travail consiste à les accompagner dans leur démarche de maternité puis jusqu’à ce que l’enfant ait 1 an.

Cabrera a déclaré que les plus pauvres de la ville sont généralement des migrants autochtones des zones rurales qui gagnent leur vie en recyclant des déchets, en fabriquant des briques ou en travaillant comme vendeurs de rue.

“Ceux qui en ont plus ont le luxe de manger deux fois par jour”, a-t-elle déclaré, mais ajoute qu’elle connaît des familles qui ne mangent qu’une seule fois et parfois même pas cela.

Dans son dernier rapport, l’UNICEF indique que 50 % des ménages équatoriens avec enfants ont eu des difficultés à obtenir la nourriture nécessaire en 2021 en raison de la pandémie. En conséquence, 27% des enfants ont vu leur développement compromis en raison de la malnutrition chronique, selon l’agence.

En plus du manque ou de la rareté de nourriture, 72,3% des enfants manquent de services de base pour le développement de l’enfant, tels que la santé et l’éducation, selon l’UNICEF.

Le gouvernement du président Guillermo Lasso, un ancien banquier conservateur, s’est engagé à lutter contre la malnutrition chronique en dépensant 350 millions de dollars par an pour améliorer les services de santé, de famille, d’éducation et de conseil.

Une partie de ce soutien se traduit par une allocation mensuelle de 50 $ pour Tania Herrera, la mère du bébé Sara Milena. Pour le recevoir, elle s’est engagée à assister à toutes les activités de pension alimentaire auxquelles elle est convoquée.

La maternité a mis de côté, peut-être définitivement, le rêve de Herrera de devenir soldat. Aujourd’hui, elle espère retrouver un jour son ancien travail difficile dans une usine artisanale de pommes de terre et de bananes frites.

Katherine Gualotuña vit dans une maison bricolée de bois et de plastique au bord d’un ravin à Zámbiza, une ville rurale au nord-est de Quito. Une humidité intense remplit la cabane, qui ne fait pas plus de 25 mètres carrés (270 pieds carrés). Il n’y a pas de fenêtres, juste une porte couverte par un rideau.

“C’est que le ravin recule et que nous sommes sans abri, c’est pourquoi nous sommes ici”, a-t-elle dit, tenant Arleth Paulette, 4 mois, sur ses genoux.

“Ça a été quatre mois très fatigués, mais beaux. Nous sommes heureux avec la fille », a-t-elle ajouté.

Mais l’arrivée du bébé a entraîné de nouvelles dépenses pour une famille déjà à court de ressources. Sa mère apporte ce qu’elle peut en vendant de la nourriture de rue dans un parc du centre de Quito. Son père travaille comme nettoyeur pour la municipalité.

Gualotuña travaille sur sa thèse nécessaire pour obtenir son diplôme de technologue en mécanique industrielle. Assise dans la maison exiguë, elle a déclaré que son plus grand désir était d’avoir “de l’argent pour sortir d’ici et construire une petite maison”.

Gonzalo Solano, Associated Press