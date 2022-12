La malédiction ITV de l’Angleterre est RÉELLE: comment les Trois Lions jouent pire sur ITV

La malédiction de l’Angleterre ITV fait partie de la discussion autour de tout tournoi international ces jours-ci, sur une liste avec des gardiens de but se plaignant du nouveau ballon et des journaux accélérant la clameur pour que l’un des bancs soit donné un départ basé sur la forme du club.

C’est un non-sens, cependant, sûrement? Il n’y a aucun moyen que l’Angleterre puisse mal performer juste parce que le jeu est diffusé sur un réseau avec des publicités. Après tout, la victoire 3-0 contre le Sénégal en huitièmes de finale de la Coupe du monde cette année prouve que les Trois Lions peuvent performer quand Mark Pougatch et co. regardent.

Eh bien… en fait, c’est concluant. L’Angleterre est mauvaise sur ITV: et ne nous lancez pas sur Channel 4, qui a organisé cette année une campagne de la Ligue des Nations au cours de laquelle l’Angleterre n’a pas remporté un seul match.

La malédiction anglaise d’ITV : les chiffres

Gary Lineker ne supervise pas trop de défaites en tant que présentateur principal de BBC Sport (Crédit image : Tim P. Whitby/WireImage via Getty Images)

En 1990, la Coupe du monde est diffusée sur les deux chaînes. Depuis 1998, les matchs de l’Angleterre ont été répartis entre les deux, avec 16 sur la BBC, 17 sur ITV.

L’Angleterre a un taux de victoire de 75% lors de la Coupe du monde sur le Beeb, contre un pitoyable 18% quand ce n’est pas de ce côté-là. Le record de la BBC s’élève à 12 victoires, un nul et trois défaites, tandis qu’ITV n’a enregistré que trois victoires, six nuls et huit défaites.

Balayez pour faire défiler horizontalement L’Angleterre sur la BBC An Adversaire Pointage, résultat 1998 Tunisie 2-0, GAGNÉ 1998 Colombie 2-0, GAGNÉ 2002 Argentine 1-0, GAGNÉ 2002 Nigeria 1-1, NUL 2002 Danemark 3-0, GAGNÉ 2002 Brésil 2-1, PERDU 2006 Paraguay 1-0, GAGNÉ 2006 Equateur 1-0, GAGNÉ 2010 Slovénie 1-0, GAGNÉ 2010 Allemagne 4-1, PERDU 2014 Italie 2-1, PERDU 2018 Tunisie 2-1, GAGNÉ 2018 Panama 6-1, GAGNÉ 2018 Suède 2-0, GAGNÉ 2022 L’Iran 6-2, GAGNÉ 2022 Pays de Galles 3-0, GAGNÉ

La BBC n’a que deux défaites à élimination directe – contre le Brésil en 2002 et l’Allemagne en 2010. Le seul match nul que la chaîne a supervisé au cours des 24 dernières années a été un match sans but acharné contre le Nigeria pour se qualifier pour le deuxième tour de la compétition au Japon. et la Corée du Sud.

Entre-temps, de nombreuses victoires les plus célèbres de l’Angleterre sont arrivées sur Channel 1. Il n’est donc peut-être pas surprenant que l’Euro féminin 2022 ait été diffusé sur la BBC.

Balayez pour faire défiler horizontalement L’Angleterre sur ITV An Adversaire Pointage, résultat 1998 Roumanie 2-1, PERDU 1998 Argentine 2-2 p, PERDU 2002 Suède 1-1, NUL 2006 Suède 2-2, NUL 2006 Trinité-et-Tobago 2-0, GAGNÉ 2006 le Portugal 0-0 p, PERDU 2010 États-Unis 1-1, NUL 2010 Algérie 0-0, NUL 2014 Uruguay 2-1, PERDU 2014 Costa Rica 0-0, NUL 2018 Belgique 1-0, PERDU 2018 Colombie 1-1 p, GAGNÉ 2018 Croatie 2-1, PERDU 2018 Belgique 2-0, PERDU 2022 États-Unis 0-0, NUL 2022 Sénégal 3-0, GAGNÉ 2022 France 2-1, PERDU

Cela ne fait pas une bonne lecture sur ITV. Ils ont disputé toutes les séances de tirs au but de la Coupe du monde – et l’Angleterre n’en a remporté qu’une seule.

Deux des trois seules victoires de la chaîne sont survenues au cours des deux derniers tournois, l’autre contre les vairons de Trinité-et-Tobago. C’est certainement déroutant – peut-être qu’ils peuvent accepter d’échanger les droits de diffusion si c’est un gros match ?