La malédiction est brisée : #2 Purdue 68 – Rutgers 60

Purdue a construit une avance à la mi-temps, puis a résisté à de nombreux points de Rutgers pour remporter une victoire sur la route 68-60. Zach Edey a ouvert la voie avec 26 et 12 sur 9-12 aux tirs. Il a été rejoint à deux chiffres par Braden Smith, qui est sorti de sa crise de tir pour ajouter 19 points cruciaux au total des Boilermakers, dont une performance de 3-5 en profondeur. Lance Jones n’a pas pu acheter un seau, tirant 1-10 depuis le sol (0-6 sur 3) en route vers 4 points, mais a fait tout le reste à un niveau élite en contribuant 10 rebonds, 8 passes décisives et 5 interceptions. Rutgers a été mené par les 15 points d’Aundre Hyatt sur un tir de 5-12. Cliff Omoruyi a fourni 13 points et a affronté Zach Edey tout le match, mais à la fin, ils n’ont tout simplement pas pu marquer suffisamment pour éliminer l’équipe de Matt Painters.

La première mi-temps ressemblait à tous les autres voyages de Purdue dans le New Jersey. Rutgers a joué avec une énergie incroyable et les arbitres les ont récompensés par un léger coup de sifflet. La défense de Cliff Omoruyi a donné des problèmes à Zach Edey, le repoussant du panier et obligeant le grand homme à effectuer des tirs forcés inhabituels. Mes attentes sont tellement élevées avec Zach que je me plains d’une mi-temps de 4-7, 10 points.

La saison dernière, Zach en difficulté signifiait que Purdue était en difficulté. Cette saison, il existe d’autres options pour prendre le relais. Braden Smith s’est finalement débarrassé de ses problèmes de tir et a marqué 9 points sur un tir de 3-4, dont un 3. Pendant ce temps, Lance Jones a été tenu sans but, mais a mené Purdue à la mi-temps avec 5 passes décisives. Mason Gillis a une fois de plus montré sa capacité à s’échauffer rapidement, en inscrivant 8 sur le banc en peu de temps, passant 3-3 depuis le sol, dont 2-2 en profondeur.

Pendant ce temps, l’offensive de Rutgers était putride en première mi-temps. Ils sont allés 0-8 sur 3 et 9-34 au total. Le niveau de difficulté requis pour marquer sur le demi-terrain était de 8,5. Purdue était prêt à laisser Rutgers diriger son attaque contestée de saut de milieu de gamme et à en gérer les conséquences. Je ne suis pas sûr qu’aucun de leurs sets offensifs ait réussi à atteindre le but final.

Malgré leur incompétence offensive, les Scarlet Knights ont réussi à garder le match à portée de vue en brisant la vitre offensive et en traînant la boue avec eux. Dites ce que vous voulez sur leur niveau de compétence, vous ne trouverez pas d’équipe qui joue plus fort que Rutgers à domicile. Cela était pleinement visible lorsqu’ils ont transformé la zone du panier en un mosh pit de style Fugazi et ont démoli les planches offensives. Ils ont réussi 10 rebonds offensifs, marquant la moitié de leurs 20 points sur revers.

Les revirements ont également été un problème pour les deux équipes en première mi-temps. Purdue a commis quelques revirements inhabituels et non forcés sur le chemin de 8 revirements. Rutgers n’a pas non plus convoité la possession du ballon de basket, le retournant 7 fois, y compris quelques vols consécutifs. Je n’ai pas vu de ballon de récréation de la ligue de l’église. Vous ne voyez généralement pas les gardes d’université se faire déshabiller, mais Purdue a directement volé les gardes de Rutgers à plusieurs reprises.

Malgré le jeu laid, Purdue a utilisé quelques séries de jeu décent pour construire une avance à deux chiffres, tenant les Scarlet Knights à bout de bras, prenant une avance de 33-20 avant la pause.

La seconde mi-temps a commencé un peu comme la première mi-temps, Purdue réussissant suffisamment de tirs pour maintenir une ligue à deux chiffres, sans jouer particulièrement bien. Ensuite, Rutgers a réussi sa course aux alentours des 15 minutes. Gavin Griffiths est d’abord sorti du banc et a réussi un 3, suivi d’un turnover de Braden Smith et d’un lay-up ultérieur de Cliff Omoruyi. Cette séquence a enflammé les Scarlet Knights qui ont inscrit 6 des 8 points suivants en route vers une série de 14-3. Réduisant l’avance à 46-43 après un Aundre Hyatt et un en transition.

Le jeu allait et venait à partir de ce moment-là. Purdue effectuait une course de 5 ou 6 points pour prendre l’avantage, puis Rutgers revenait dans le match. L’équipe qui n’a pas réussi à tirer droit toute la saison a finalement trouvé son coup de l’extérieur. Un Noah Fernandes 3 (29% sur la saison) à 8:12 a réduit l’avance 50-48 avant qu’un Zach Edey et un puis un autre voyage 2-2 depuis la ligne des fautes n’étendent l’avance à 55-48.

Au cours des 3 minutes suivantes, Rutgers a pris l’avantage, réduisant le score à 57-54 après qu’Omoruyi ait partagé une faute de deux tirs. Mais encore une fois, Rutgers a réduit l’avance et Purdue a répondu. Cette fois, Fletcher Loyer a délivré 3 points sur la ligne après avoir été victime d’une faute lors d’une tentative de 3 points, donnant à Purdue une avance de 60-54 avec 3:27 à jouer.

Purdue a réalisé une autre mini-course pour ramener l’avance à 64-53, mais le RAC a refusé de laisser Rutgers partir, souhaitant qu’un autre Hyatt 3 abandonne, ramenant l’avance à 6. Purdue ne s’est pas couvert. gloire tout au long de la séquence, avec Zach Edey manquant une paire de la ligne et Ethan Morton commettant une faute sur Aundre Hyatt sur une 3 tentative avec 37 secondes à jouer, mais les Chaudronniers ont fait ce que font les bonnes équipes et ont mis le dernier poignard dans le match avec 2 Fletcher Loyer gratuits des lancers et un arrêt défensif pour clôturer la procédure.

Ce jeu ne sera pas archivé au Temple de la renommée du basket-ball universitaire en tant qu’exemple représentatif du sport, mais c’est le type de jeu dont Purdue a besoin pour prouver qu’il peut gagner. Rutgers entraîne les Chaudronniers dans leur jeu. Ils ont perturbé l’offensive de Purdue avec des défenses indésirables et 3 1⁄ 4 une pression sur la zone du terrain qui a encore ralenti le jeu et conduit à quelques revirements de Purdue (d’accord, l’un d’entre eux était un appel terrible lors d’un appel aller-retour où Lance Jones n’a jamais amené le ballon dans le terrain avant).

George Bernard Shaw a dit : « Ne luttez jamais avec des cochons. Vous vous salissez tous les deux et le cochon aime ça.

Purdue a joué dans la boue aujourd’hui dans le New Jersey et a quand même réussi à remporter une victoire. Rutgers a obtenu le match qu’il voulait de la part des arbitres, Purdue a été bâclé avec le basket-ball, ils ont tué les Chaudronniers sur la vitre offensive, et un inconnu sur le banc a pris feu et ils n’ont toujours pas pu faire tomber les Chaudronniers.

Purdue a combattu le cochon aujourd’hui. Ce soir, nous mangeons des côtelettes de porc.