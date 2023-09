La malédiction de Drake frappe à nouveau alors qu’Israël Adesanya perd à l’UFC 293 après que le rappeur ait parié un demi-million de dollars

Drake a perdu 401 000 £ [$500K] soutenir Israel Adesanya à l’UFC 293.

Quelques heures seulement avant que « Stylebender » ne défende son titre des poids moyens contre Sean Strickland, le rappeur a révélé l’énorme somme d’argent qu’il avait investi dans le combat.

3 Drake a gagné gros et perdu gros sur les paris sportifs dans le passé Crédit : Getty

Drake a souvent parié gros sur les sports de combat, y compris l’UFC, et a acquis la réputation d’être « maudit » en raison de sa malchance en matière de paris.

Avec une cote de 1,84, il espérait voir 738 000 £ [$920K] a entré son compte bancaire après qu’Adesanya ait livré son étiquette préférée, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu à Sydney, en Australie, dimanche matin.

Strickland a marqué un lourd renversement au premier tour avant d’éviter les tirs puissants d’Adesanya pendant les quatre images suivantes, ce qui a coûté beaucoup d’argent à Drake.

Le joueur de 32 ans a finalement été couronné nouveau champion après que les trois juges de la cage aient marqué le combat 49-46 en sa faveur.

Malgré sa réputation de porte-bonheur, le chanteur de Hotline Bling connaît un succès sporadique dans les jeux de hasard et plus tôt cette année, il a décroché la somme énorme de 2,2 millions de livres sterling à l’UFC 287 pour une succession de paris.

Adesanya était l’homme qu’il soutenait beaucoup, et à cette occasion, il a réussi à mettre KO Alex Pereira pour retrouver sa ceinture des poids moyens de l’UFC.

Cependant, chaque sommet s’accompagne d’un creux et le rappeur canadien a également subi des pertes préjudiciables.

Drake a déboursé 200 000 £ [$250K] sur Nate Diaz pour battre Jake Paul en août, seulement pour que la star de YouTube revendique la victoire par décision unanime.

3 Adesanya se battra pour défendre son championnat des poids moyens Crédit : Getty

3 Drake a misé 500 000 $ sur Adesanya pour gagner samedi soir Crédit : Inconnu, clair avec photo bureau

Il a également parié un million de dollars que l’Argentine battrait la France en finale de la Coupe du monde – en temps normal – un match que Lionel Messi et co. gagnerait aux tirs au but.

Drake a également estimé que Paul éliminerait Tommy Fury lors de leur combat plus tôt cette année, seulement pour que TNT gagne par décision unanime.

Ce n’est pas la première fois qu’Adesanya laisse tomber le joueur de 36 ans.

Drake a gagné gros avec 1,7 million de livres sterling [$2M] parier sur le Néo-Zélandais pour battre Alex Pereira à l’UFC 281, seulement pour qu’il subisse une défaite par arrêt au cinquième tour.

Il sera intéressant de voir s’il soutient Adesanya lors de son retour.