La malédiction a déjà frappé alors que le nouveau pro Kai Widdrington se sépare de sa petite amie danseuse après cinq ans ensemble

La malédiction stricte a encore frappé alors que le nouveau venu Kai Widdrington s’est séparé de sa petite amie danseuse de longue date, Giulia Dotta.

La BBC a annoncé que Kai est l’un des quatre nouveaux danseurs à rejoindre le casting de 2021 Strictly Come Dancing des danseurs professionnels.

Kai s’est séparé de sa petite amie danseuse Giulia avant de faire ses débuts Strictly[/caption]

Kai a rejoint la formation de danseurs professionnels Strictly Come Dancing de cette année[/caption]

Cependant, Kai s’est séparé de sa petite amie danseuse Guilia avant de faire ses débuts.

Un porte-parole de Giulia a confirmé Le miroir qu’ils se sont séparés.

Le couple a travaillé ensemble sur Dancing With The Stars en Irlande, qui a duré quatre séries.

Les amis du couple pensaient que Kai et Giulia finiraient par se marier et avoir des enfants.

Kai vit maintenant avec le beau gosse Strictly Giovanni Pernice, qui a récemment été lié à Maura Higgins de Love Island.

Kai a remporté le champion du monde junior d’Amérique latine à 14 ans.

Il est apparu sur Britain’s Got Talent en 2012 à l’âge de 16 ans et s’est qualifié pour la finale.





Parlant de rejoindre le casting de Strictly de cette année, Kai a déclaré: «C’est mon rêve d’enfance devenu réalité.

«Regarder Strictly dès la toute première série en tant que jeune garçon de Southampton et maintenant 18 ans plus tard, être un danseur professionnel dans la série est le sentiment le plus incroyable et le plus grand accomplissement de ma carrière.

« J’ai hâte de monter sur le sol Strictly et de vivre les moments passionnants qui nous attendent. »

Les trois autres danseurs professionnels qui rejoignent le spectacle de la BBC sont Jowita Przystal, Nikita Kuzmin et Cameron Lombard.

