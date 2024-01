La Malaisie se prépare à un roi « actif » alors que Johor Sultan accède au trône | Actualités politiques

Kuala Lumpur, Malaisie – La dernière fois qu’un sultan de l’État de Johor était sur le trône de Malaisie, à la fin des années 1980, le pays était plongé dans une crise constitutionnelle alors que le Premier ministre de l’époque, Mahathir Mohamad, cherchait à couper les ailes du pouvoir judiciaire.

Aujourd’hui, alors que l’actuel sultan de Johor devient roi, la Malaisie est confrontée à une répression de la corruption qui a pris au piège certaines des personnalités politiques les plus éminentes de l’ère Mahathir, à des spéculations sur une grâce pour l’ancien Premier ministre en disgrâce Najib Razak et à des manœuvres politiques continues dans le cadre d’un accord de paix. réalignement qui a commencé en 2018.

« Il est très probable qu’à un moment donné, il sera appelé à décider quel camp aura le contrôle le plus solide du Parlement », a déclaré l’analyste politique malaisien Oh Ei Sun à Al Jazeera. “Cela pourrait arriver à tout moment.”

Le sultan Ibrahim Sultan Iskandar, 65 ans, sera installé mercredi en tant que 17e Yang di-Pertuan Agong lors d’une cérémonie à Kuala Lumpur, qui sera retransmise en direct à la télévision d’État.

Il servira pendant cinq ans dans le cadre du système unique de monarchie rotationnelle de la Malaisie dans lequel les neuf dirigeants héréditaires du pays se relaient pour devenir le Yang Di-Pertuan Agong, ou Celui qui est devenu Seigneur.

Alors que le roi est un monarque constitutionnel qui agit en tant que chef de l’État et commandant des forces armées, le bouleversement qui a suivi les élections historiques de 2018 – lorsque l’Organisation nationale unie des Malaisiens (UMNO), autrefois dominante, a été battue pour la première fois depuis l’indépendance – a vu le monarque jouer un rôle plus important dans la politique du pays.

Au moment de cette défaite, le roi Muhammad V de l’État de Kelantan, dans le nord-est du pays, était sur le trône et a contribué à assurer un transfert de pouvoir en douceur.

Lorsque celui-ci, alors âgé de 49 ans, a choisi de démissionner, son successeur, le roi Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah de l’État central de Pahang, a utilisé les pouvoirs discrétionnaires du monarque pour nommer les premiers ministres du pays en 2020 et 2021, et après les élections de 2020. 2022 où aucun parti n’a remporté la majorité parlementaire.

Il a également accepté la demande d’état d’urgence du Premier ministre de l’époque, Muhyiddin Yassin, qui a suspendu le Parlement en janvier 2021 alors que la pandémie de COVID-19 faisait rage.

Avec l’installation du sultan Ibrahim, la Malaisie connaît une période de calme relatif, avec le Premier ministre Anwar Ibrahim à la tête d’un gouvernement dit « d’unité » qui comprend ses anciens rivaux de l’UMNO ainsi que des représentants des États de Bornéo. Sabah et Sarawak.

Pourtant, certains hommes politiques continuent de se battre pour le pouvoir au milieu de profonds clivages au sein de la société malaisienne, tandis qu’une répression de la corruption a pris au piège Daim Zainuddin, le bras droit autrefois puissant de Mahathir, le plus ancien Premier ministre de Malaisie.

Il existe également une certaine nervosité à propos de l’ancien Premier ministre en disgrâce Najib Razak, qui purge depuis près de 18 mois une peine de 12 ans de prison pour corruption en relation avec le scandale multimilliardaire du fonds public 1MDB.

Les spéculations se multiplient selon lesquelles Najib, qui a demandé une grâce totale, pourrait être libéré malgré les multiples procès en cours concernant le scandale.

Certains affirment que la libération de Najib contribuerait à apaiser certaines divisions politiques du pays, car il reste populaire parmi certains Malais de souche, qui représentent plus de la moitié de la population et qui votent de plus en plus pour des partis religieux et nationalistes conservateurs.

Mais les analystes estiment qu’une telle décision risque d’aliéner ceux qui souhaitent des réformes et de nuire à la réputation internationale de la Malaisie.

La ministre auprès du Premier ministre (Territoires fédéraux), Zaliha Mustafa, a déclaré que la commission des grâces s’était réunie lundi au palais lors du dernier engagement officiel du roi sortant. Elle n’a pas précisé ce qui avait été discuté.

« Attendez une déclaration officielle du Conseil des grâces », a-t-elle déclaré, selon le Star, un journal malaisien.

‘Pas timide’

Les maisons royales de Malaisie restent de puissants symboles d’identité pour de nombreux Malais et les sultans sont les gardiens de l’Islam dans leurs propres États. Les Malais de Malaisie sont toujours musulmans.





Le sultan Ibrahim s’est déjà prononcé contre « l’arabisation » de la culture malaise et a souligné la nécessité de faire preuve de modération dans un pays où vivent d’importantes populations d’origine chinoise et indienne, dont la plupart ne sont pas musulmanes.

L’analyste indépendant Asrul Hadi Abdullah Sani affirme qu’une fois installé dans le palais, le nouveau roi « n’hésitera pas » à faire part de son point de vue à Anwar s’il n’est pas satisfait.

Les deux hommes semblent entretenir des relations de travail étroites et partagent des préoccupations similaires, notamment sur la nécessité de lutter contre la corruption et de stimuler l’économie et les investissements.

Ce mois-ci, Singapour et la Malaisie ont conclu un accord préliminaire pour établir une zone économique spéciale Singapour-Johor et améliorer la connectivité à travers la frontière, l’une des plus fréquentées au monde.

“Contrairement aux autres dirigeants de l’État qui ont été essentiellement cérémoniaux, le sultan a toujours eu une approche pratique des questions d’État et une relation de travail avec le ministre en chef”, a déclaré Asrul Hadi en faisant référence au chef du gouvernement de l’État de Johor. “Il s’attend à une relation similaire avec le gouvernement fédéral, mais il y aura probablement des réticences de la part de l’administration, notamment sur les questions politiques.”

Le sultan Ibrahim a déjà suscité la controverse dans une interview accordée au journal singapourien Straits Times, publiée en décembre.

Dans un article intitulé « Pas de « roi fantoche » », le sultan a déclaré qu’il était nécessaire de s’attaquer à la corruption, d’instaurer des « freins et contrepoids » sur le gouvernement et de contrôler les « machinations des politiciens égoïstes » dans un coup porté au politique. manœuvres qui ont secoué le pays ces dernières années.

“Il ne voudra pas se laisser prendre au jeu auquel jouent les politiciens”, a déclaré Ong Kian Ming, directeur du programme de philosophie, politique et économie à l’Université Taylor de Kuala Lumpur ainsi qu’ancien député et député au commerce. ministre. « Il souhaite la stabilité politique afin qu’un programme économique fort puisse être mis en place et mis en œuvre. »

Marié et père de six enfants, Sultan Ibrahim est l’un des hommes les plus riches de Malaisie. Il s’intéresse aux services Internet liés à la propriété, notamment dans le projet en difficulté Forest City, soutenu par la Chine.

Connu pour son road trip annuel autour de Johor à la rencontre des habitants de l’État – effectué un an à partir d’un camion Mack sur mesure – il a une passion pour les voitures et les avions rapides.

Tunku Ismail Sultan Ibrahim, quant à lui, son fils aîné, a été salué pour la domination de l’État sur le football national, le Johor Darul Ta’zim FC (JDT) remportant la super ligue pendant 10 années consécutives.

La famille a également fait preuve d’un grand sens des médias, donnant un aperçu de la vie royale avec des centaines de milliers de followers sur les plateformes de médias sociaux, notamment Facebook, Instagram et YouTube.

Les publications comprenaient des vidéos du sultan plaisantant alors qu’il rencontrait des gens autour de Johor et un film sur le processus de recrutement de la Force militaire royale de Johor, l’armée privée de l’État.

Plus tôt cette semaine, ils ont partagé des photos et des vidéos de la cérémonie au cours de laquelle Tunku Ismail Sultan Ibrahim, plus connu sous le nom de TMJ (l’acronyme malais de Tunku Makhota Johor), a été nommé régent avant le départ de son père pour Kuala Lumpur.

Le message montrait le prince de 39 ans, vêtu d’un uniforme militaire complet, arrivant au palais dans une Rolls Royce noire et prêtant serment.

Mercredi, l’attention se tournera vers le sultan Ibrahim.

La police a déclaré qu’elle s’attend à ce que jusqu’à 30 000 personnes se rassemblent dans les rues de Johor Bahru, la capitale de l’État, pour faire leurs adieux au sultan alors qu’il se dirige vers l’aéroport pour prendre son vol à destination de Kuala Lumpur.

Des sympathisants sont également attendus dans la capitale puisque la cérémonie d’installation est retransmise en direct à la télévision.