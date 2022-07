La Malaisie saisit pour 18 millions de dollars de défenses d’éléphants, d’os de tigre et d’autres parties d’animaux faisant l’objet d’un trafic

Les autorités ont découvert dimanche environ six tonnes de défenses en ivoire et d’autres parties d’animaux dans le port ouest de l’État de Selangor.

Les parties d’animaux auraient été expédiées d’Afrique, a déclaré lundi le directeur général des douanes malaisiennes, Zazuli Johan.

Les douanes malaisiennes ont partagé des photos montrant un tas de défenses et d’autres parties d’animaux, notamment un crâne d’animal et des bijoux qui semblent être en ivoire.

La Malaisie est l’un des nombreux pays d’Asie du Sud-Est identifiés par les défenseurs de l’environnement comme un point de transit majeur pour les espèces sauvages en voie de disparition faisant l’objet d’un trafic illégal qui sont en route vers d’autres pays asiatiques, principalement la Chine.

Beaucoup de ces parties d’animaux, comme les os de lion, sont utilisées pour la médecine traditionnelle. Les pangolins, qui sont des insectivores couverts d’écailles de la taille d’un chat domestique, sont très appréciés pour leur viande et leurs écailles, considérés comme un mets délicat et précieux en médecine traditionnelle – et ont été chassés jusqu’à leurs limites.

En 2020, le gouvernement chinois a retiré les écailles de pangolin de sa liste d’ingrédients approuvés utilisés dans la médecine traditionnelle chinoise, une décision que les militants ont décrite comme une étape cruciale pour sauver le mammifère le plus trafiqué au monde.