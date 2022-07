La Malaisie saisit des défenses africaines et des écailles de pangolin d’une valeur de 18 millions de dollars

PORT KLANG, Malaisie (AP) – Les autorités malaisiennes ont déclaré lundi avoir saisi un conteneur de défenses d’éléphants d’Afrique, d’écailles de pangolin et d’autres crânes et os d’animaux estimés à 80 millions de ringgits (18 millions de dollars).

Le département des douanes a déclaré dans un communiqué avoir découvert la contrebande cachée derrière des sciages suite à des contrôles le 10 juillet sur un navire en provenance d’Afrique. Cela comprenait 6 000 kilogrammes (13 227 livres) de défenses d’éléphants, 100 kilogrammes (220 livres) d’écailles de pangolin, 25 kilogrammes (55 livres) de cornes de rhinocéros et 300 kilogrammes (661 livres) de crânes, d’os et de cornes d’animaux, a-t-il précisé.

Des enquêtes sont en cours sur l’importateur et l’agent maritime, a indiqué le département sans fournir plus de détails. Il n’était pas clair si le conteneur était destiné à être expédié vers d’autres parties de l’Asie. Les défenses en ivoire, les cornes de rhinocéros et les écailles de pangolin auraient des propriétés médicinales et sont très demandées dans la région.

The Associated Press