La Malaisie participera au prochain sommet des BRICS en Russie et attend avec impatience une décision sur sa candidature pour rejoindre le groupe, a déclaré jeudi le Premier ministre du pays, Anwar Ibrahim.

S’exprimant lors de la session plénière du 9e Forum économique oriental annuel (EEF) à Vladivostok, le Premier ministre a déclaré que l’adhésion aux BRICS permettrait à son pays de « intensifier l’engagement » avec les sous-régions et renforcer les liens avec les partenaires stratégiques, notamment la Russie.

« En demandant à rejoindre les BRICS, la Malaisie souhaite diversifier sa diplomatie économique et renforcer la collaboration », Anwar a déclaré qu’il a remercié personnellement le président russe Vladimir Poutine pour son invitation à participer au sommet des BRICS qui se tiendra du 22 au 24 octobre à Kazan.















Lors d’une conférence de presse avec les médias malaisiens avant la session, Anwar a déclaré qu’en tant que non-membre, l’invitation de la Malaisie au sommet signale qu’elle fait partie des nations participant à la session. «prioritaire» Le Premier ministre a déclaré que ses discussions avec les premiers ministres de l’Inde et de la Chine, ainsi qu’avec le président Poutine et le président du Brésil, avaient toutes été positives en ce qui concerne l’adhésion de la Malaisie au groupe.

Anwar a révélé en juin la candidature de la Malaisie à l’adhésion aux BRICS. Il a déclaré à l’époque que son pays était « soulagé » que le monde n’est plus unipolaire et que la montée des BRICS et de la Chine en particulier a offert « une lueur d’espoir qu’il existe des freins et des contrepoids dans le monde. »

Les BRICS ont été initialement fondés en 2006 par le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine, l’Afrique du Sud ayant rejoint le groupe en 2010. Cette année, quatre autres pays ont officiellement rejoint le bloc, dont l’Égypte, l’Iran, l’Éthiopie et les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite finalisant actuellement le processus d’adhésion.

S’exprimant lors de la session plénière de l’EEF, Poutine a déclaré que plus de 30 pays avaient jusqu’à présent manifesté leur intérêt pour rejoindre ou coopérer avec les BRICS. Il a fait remarquer que les relations entre les États membres sont « se développe avec beaucoup de succès », et que tous les nouveaux membres contribuent au développement du groupe avec leurs cultures distinctives et une économie en développement rapide.