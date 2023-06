La Malaisie modifie la loi de l’époque coloniale britannique qui criminalisait le suicide

La loi n’a pas été largement appliquée, mais il y a eu des condamnations, notamment d’un homme handicapé qui a été condamné à six mois de prison en 2020 dans l’État très conservateur du nord-est de Terengganu.

Il avait déclaré précédemment que des recherches avaient démontré qu’il y avait eu une baisse des tentatives de suicide dans les pays qui avaient emprunté la voie de la dépénalisation.

Chargement

La loi « n’a jamais été dissuasive et constitue en fait un obstacle à l’accès à l’aide et au soutien », a déclaré Hasbeemasputra Abu Bakar du groupe malaisien de défense des droits des personnes handicapées SIUMAN, l’une des organisations qui ont fait pression pour la réforme.

« La criminalisation des tentatives de suicide ne stigmatise que les survivants et ceux qui souffrent de problèmes de santé mentale et de comportements suicidaires », a-t-il déclaré.

« Le rapport mondial de l’Organisation mondiale de la santé [in 2014] n’a trouvé aucune preuve empirique que la dépénalisation des comportements suicidaires entraîne une augmentation des taux de suicide, et exhorte les pays à « revoir leurs dispositions légales en matière de suicide pour s’assurer qu’elles ne dissuadent pas les gens de demander de l’aide ». La dépénalisation est un tremplin dans la prévention du suicide et nécessite l’accompagnement d’efforts de prévention à plusieurs niveaux.