La Malaisie inculpe 4 Thaïlandais pour des fosses communes et des camps de traite des êtres humains découverts en 2015

Quatre ressortissants thaïlandais ont été inculpés en vertu des lois malaisiennes contre la traite en lien avec la découverte de charniers en 2015.

Les tombes ont été trouvées dans une zone de jungle près de la frontière entre la Malaisie et la Thaïlande et contiendraient les restes de musulmans rohingyas et de Bangladais.

Le ministre malaisien de l’Intérieur a annoncé que les quatre hommes avaient été extradés de Thaïlande pour faire face à des accusations après la coopération entre les autorités des deux pays.

Quatre ressortissants thaïlandais ont été inculpés vendredi en vertu des lois malaisiennes contre la traite en lien avec la découverte en 2015 de fosses communes présumées appartenir à des musulmans rohingyas et à des Bangladais détenus dans des camps dans une zone de jungle vallonnée à la frontière du pays avec la Thaïlande.

Le ministre de l’Intérieur, Saifuddin Nasution, a déclaré dans un communiqué que les quatre personnes faisaient partie des 10 citoyens thaïlandais que le gouvernement avait demandés pour extradition en 2017 à la suite de la tragédie de Wang Kelian, dans le nord de l’État de Perlis, qui avait choqué la nation. Suite à la coopération avec les autorités thaïlandaises, il a déclaré que les quatre hommes avaient été arrêtés et extradés vers la Malaisie jeudi pour faire face à des accusations.

En mai 2015, la police malaisienne a annoncé la découverte d’un groupe de camps de jungle abandonnés utilisés par des trafiquants d’êtres humains à Wang Kelian et a ensuite exhumé 139 corps de fosses communes. Les découvertes ont suivi une découverte similaire plus tôt le même mois par la police thaïlandaise, qui a déterré 36 corps dans des tombes peu profondes du côté thaïlandais de la frontière.

Les découvertes ont révélé des réseaux cachés de camps dans la jungle gérés par des passeurs, qui pendant des années ont retenu des personnes en captivité tout en extorquant des rançons à leurs familles. La plupart de ceux qui ont été victimes des réseaux de traite étaient des membres de la minorité persécutée Rohingya du Myanmar ou des migrants pauvres du Bangladesh, faisant partie d’une vague de personnes qui ont fui leur pays d’origine à la recherche d’une vie meilleure.

Les quatre hommes ont été escortés vendredi par des policiers armés vers un tribunal inférieur de Perlis où ils ont été inculpés de traite des êtres humains, passible de 15 ans d’emprisonnement en cas de condamnation, ont rapporté les médias locaux.

LE KAZAKHSTAN SURPREND LES PARTICIPANTS EN METTRE FIN À L’ACCUEIL DES POURPARLERS SUR LE CONFLIT SYRIEN

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Selon les quotidiens anglophones malaisiens New Straits Times et The Star, les quatre hommes, âgés de 30 à 58 ans, ont été accusés de trafic de deux ressortissants du Myanmar à Wang Kelian. Aucun plaidoyer n’a été enregistré et ils n’ont pas été libérés sous caution, selon les informations. Leur dossier sera transféré au tribunal de grande instance pour audition.

La Malaisie avait déjà accusé cinq étrangers d’infractions liées à la traite en rapport avec les camps de Wang Kelian. La Thaïlande, quant à elle, a condamné 62 personnes, dont neuf responsables thaïlandais, pour des crimes de trafic.

Un rapport conjoint publié en 2019 par la Commission des droits de l’homme de Malaisie et Fortify Rights a révélé des lacunes dans l’enquête et une possible obstruction à la justice. Il a déclaré que les autorités malaisiennes étaient au courant de l’existence des camps, avec des raids sur l’un des sites où les victimes de la traite étaient détenues dans des cages des mois plus tôt. Les corps n’ont été exhumés qu’en mai sans aucune explication pour le retard depuis les raids, ce qui a entravé les efforts médico-légaux pour déterminer la cause de leur décès, selon le rapport.

Une commission royale d’enquête mise en place par le gouvernement a par la suite déclaré qu’aucun responsable malaisien de l’application de la loi, fonctionnaire ou citoyen local n’était impliqué dans des syndicats de trafiquants, mais a constaté la négligence des patrouilles frontalières. Il a également déclaré que les agences malaisiennes d’application de la loi n’avaient pas suivi les procédures opérationnelles standard, ce qui avait considérablement affecté leur enquête.