La Malaisie envisage davantage d’investissements pour élargir l’empreinte des véhicules électriques après l’accord avec Tesla

Tesla va également établir un siège régional et centre de service à Selangor équipés d’outils de diagnostic avancés et dotés de techniciens Tesla hautement qualifiés.

« Tome, [the Tesla deal] est aussi bon que de mettre un capital de 30% », a déclaré Anwar dans une interview exclusive qui sera diffusée sur La conversation CNBC plus tard cette semaine.

La Malaisie a une politique Bumiputera de longue date favorisant les populations autochtones, y compris la communauté majoritaire malaise-musulmane et les groupes autochtones non malais.

Le gouvernement Anwar a été rapide à vanter la flambée des investissements étrangers résultat de la stabilité politique il a apporté à la table.

La Malaisie a enregistré une baisse des entrées nettes de 3,1 milliards de ringgits (666,9 millions de dollars) d’investissements directs étrangers au cours du trimestre qui s’est terminé le 30 juin, par rapport aux 12 milliards de ringgits du trimestre précédent, selon données officielles.

« Des incitations devraient être accordées », a déclaré Anwar, « mais ce qui est plus important à mon avis, par rapport à l’équité, c’est [the] formation », a déclaré Anwar.

« C’est un transfert [of] technologie — est-il prêt à continuer à transférer et aussi à former notre personnel et à changer les termes conformément à notre ensemble de priorités pour le moment ? »