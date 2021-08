La Malaisie donne le feu vert au vaccin Moderna Covid pour une utilisation conditionnelle alors que les cas de coronavirus grimpent

Dans une déclaration publiée jeudi, le directeur général de l’organisme de réglementation des médicaments, le Dr Noor Hisham Abdullah, a expliqué que la décision d’approuver sous condition le Spikevax de Moderna visait à garantir que « les informations sur la qualité, l’innocuité et l’efficacité du vaccin doivent être surveillées et évaluées sur la base des données les plus récentes de temps à autre ».

Le directeur général a ajouté que le ministère de la Santé est « engagé à améliorer l’accès aux produits vaccinaux Covid-19 en Malaisie. »

L’ajout de Moderna au portefeuille de vaccins de la Malaisie coïncide avec le fait que le pays observe une augmentation sans précédent des infections à coronavirus positives quotidiennes. Plus de 20 500 cas jeudi, avec près de 20 000 cas enregistrés la veille.

Parallèlement à l’approbation conditionnelle de Spikevax de Moderna, de Pfizer/BioNTech, d’Oxford/AstraZeneca, de Jansen de Johnson & Johnson et des Chinois Sinovac, CanSino et Sinopharm, d’autres vaccins sont déployés dans ce pays d’Asie du Sud-Est. Cependant, la Malaisie a récemment annoncé qu’elle cesserait d’utiliser Sinovac une fois les stocks épuisés. Il indique que le vaccin s’est avéré avoir une efficacité diminuée contre la variante Delta hautement contagieuse, avec au moins 10 médecins entièrement vaccinés mourant en Indonésie en juin.

Selon les données publiées mercredi, 14,7 millions de premières doses d’un vaccin contre le coronavirus ont été administrées en Malaisie, le nombre de deuxièmes injections étant de 7,7 millions.

Depuis le début de la pandémie, le pays d’Asie du Sud-Est a enregistré plus de 1,2 million de cas de coronavirus, le nombre total de morts de Covid s’élevant à un peu moins de 10 000 décès au 4 août.

