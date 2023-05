La Malaisie détient une barge chinoise soupçonnée d’avoir pillé des épaves de navires de guerre britanniques de la Seconde Guerre mondiale

KUALA LUMPUR, Malaisie (AP) – L’agence maritime malaisienne a déclaré lundi avoir trouvé un obus de canon qui proviendrait de la Seconde Guerre mondiale sur un navire immatriculé en Chine et enquêtait pour savoir si le transporteur de barges était impliqué dans le pillage de deux épaves de navires de guerre britanniques dans le Mer de Chine méridionale.

Les médias malaisiens ont rapporté que des opérateurs de sauvetage illégaux auraient ciblé le HMS Repulse et le HMS Prince of Wales, qui ont été coulés en 1941 par des torpilles japonaises, quelques jours après l’attaque de Pearl Harbor.

Au total, 842 marins ont péri et les épaves sont désignées tombes de guerre. Des pêcheurs et des plongeurs ont alerté les autorités après avoir repéré un navire étranger près de la zone le mois dernier.

L’agence a déclaré avoir arrêté dimanche le navire immatriculé à Fuzhou, en Chine, pour avoir jeté l’ancre sans permis au large de l’État de Johor, dans le sud de la Malaisie. Il y avait 32 membres d’équipage à bord, dont 21 Chinois, 10 du Bangladesh et un Malaisien.

L’agence a déclaré que des responsables du Département du patrimoine national et d’autres travailleront ensemble pour identifier l’obus de canon.

La semaine dernière, le Musée national britannique de la Royal Navy a déclaré qu’il était « affligé et préoccupé par le vandalisme apparent à des fins personnelles ».

L’agence maritime a déclaré qu’elle pensait que l’obus de canon rouillé était lié à la saisie par la police de dizaines d’artillerie non explosée et d’autres reliques dans une casse privée à Johor. Le journal New Straits Times a rapporté que les munitions provenaient vraisemblablement des navires de guerre et que la police a procédé à une explosion contrôlée des armes sur place.

Des photos et une vidéo publiées par l’agence montraient un porte-barge avec une grande grue et des tas de métal rouillé à bord. Connu sous le nom d’acier d’avant-guerre, le matériau des deux navires de guerre est précieux et pourrait être fondu pour être utilisé dans la fabrication de certains équipements scientifiques et médicaux.

The Associated Press