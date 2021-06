La Malaisie détient un complot français recherché pour enlèvement

La fillette de 8 ans, Mia Montemaggi, a été enlevée le 13 avril et retrouvée en Suisse quelques jours plus tard avec sa mère dans une usine désaffectée. La mère aurait ordonné l’enlèvement après avoir perdu une bataille pour la garde, et Daillet a été nommé cerveau. Plusieurs personnes ayant des liens de droite ont été inculpées dans l’enlèvement.