La police malaisienne demandera l’aide d’Interpol pour trouver un comédien basé aux États-Unis qui a raconté une blague controversée sur le vol MH370 de Malaysia Airlines, mais ils pourraient ne pas obtenir l’aide qu’ils recherchent.

Jocelyn Chia, qui a grandi à Singapour, a plaisanté en disant que les avions malais « ne peuvent pas voler » en référence à la disparition du vol MH370. La disparition de 2014 reste l’un des mystères les plus vexants de l’aviation.

Le Boeing 777 a décollé de Kuala Lumpur en direction de Pékin le 8 mars 2014 et a disparu environ 90 secondes après avoir quitté l’espace aérien malais avec les 239 passagers apparemment partis sans laisser de trace.

Le ministre singapourien des Affaires étrangères, Vivian Balakrishnan, a qualifié la blague de « déclaration horrible », et le haut-commissaire du pays en Malaisie l’a qualifiée de « gratuitement offensante », ajoutant que « Chia, qui n’est plus singapourienne, ne reflète en aucun cas notre point de vue ». rapporte le Telegraph.

Chia a déclaré à la BBC qu’elle « ne se moquait pas de la tragédie » ou des victimes, mais l’agence de presse d’État malaisienne a indiqué que les autorités chercheraient à enquêter sur elle en vertu des lois du pays relatives aux propos insultants et aux contenus en ligne offensants ou obscènes.

Interpol a déclaré à Fox News Digital que mercredi, il n’avait reçu « aucune demande d’avis ou de diffusion de la part de la Malaisie … concernant cet individu », et toute demande devrait se conformer à l’organisation. ‘ s constitution, « qui interdit toute activité de nature religieuse, raciale, militaire ou politique ».

<< De même, toute demande relative à des infractions liées à la liberté d'expression serait également évaluée au regard de l'application éventuelle des normes internationales relatives aux droits de l'homme dans le contexte de l'article 2, paragraphe 1, de la Constitution, selon lequel les activités de l'Organisation doivent être menées dans l'esprit de la Déclaration universelle des droits de l'homme", a déclaré un porte-parole d'Interpol.

« Toute demande non conforme à ce qui précède, ou à toute autre règle ou critère d’infraction serait refusée. »

Le ministre malaisien de l’Intérieur, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, a décrit la blague de Chia comme « insensible et offensante », affirmant qu’aucune personne sensée ou rationnelle ne ferait une telle blague.

Chia a fait la blague lors d’un long segment qui se moquait de l’histoire entre l’Indonésie et la Malaisie, affirmant que la Malaisie était un pays « en développement » à la traîne du « premier monde » Singapour.

Après avoir fait sa blague sur le MH370, elle a dit: « Quoi? Les avions malaisiens qui disparaissent, ce n’est pas drôle, hein? Certaines blagues n’atterrissent pas. » Les médias sociaux, où la vidéo s’est rapidement propagée, ont signalé le contenu comme une violation du discours de haine.

Chia a déclaré à la BBC que sa blague avait été « sortie de son contexte et consommée sur les réseaux sociaux ».

« J’ai [performed this routine] des centaines de fois et j’en ai même fait une version plus courte à Singapour », a-t-elle déclaré. « Cela fait toujours craquer le public. Je ne l’aurais pas réutilisé s’il n’avait pas fonctionné. »

« Les Américains peuvent apprécier un humour plus dur, plus incisif et plus percutant, par rapport à l’Asie où la scène du stand-up en est encore à ses débuts. Vous ne trouverez pas beaucoup d’humour énervé en Asie, » elle a ajouté.