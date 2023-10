La Malaisie défend son utilisation de chiots comme appâts vivants pour capturer des panthères noires

En septembre, des villageois ont porté plainte auprès du Département de la faune sauvage de Malaisie après qu’une panthère noire ait attaqué un chien dans la région.

Le département a ensuite réussi à piéger le félin, qui proviendrait d’une forêt voisine, en utilisant des chiots comme appâts vivants.

Bien que l’opération ait suscité des réactions négatives de la part des groupes de défense des droits des animaux, le gouvernement a déclaré qu’aucun chiot n’avait été physiquement blessé lors de l’opération et que l’utilisation d’appâts vivants était une procédure standard.

Le Département malaisien de la faune sauvage a défendu son utilisation de chiots comme appâts vivants pour capturer des panthères noires repérées dans un village malaisien après que des groupes de défense des droits des animaux ont protesté contre cette méthode et ont appelé le gouvernement à utiliser d’autres moyens.

Le département a eu recours à des chiots après l’échec de tentatives antérieures visant à attirer les panthères avec une chèvre. C’est une procédure standard d’utiliser des animaux vivants, a déclaré le directeur général du Département de la faune, Abdul Kadir Abu Hashim, dans des remarques publiées mardi, notant que les chiots n’ont pas été blessés physiquement au cours du processus.

« Dans ce cas particulier, il y avait des indications que la panthère avait déjà attaqué des chiens, nous avons donc utilisé les chiots pour leurs aboiements et leur odeur afin d’attirer la panthère », a-t-il déclaré au portail d’informations en ligne Free Malaysia Today.

Les agriculteurs d’un village du sud de l’État de Negeri Sembilan étaient terrifiés après avoir repéré une panthère près de chez eux en septembre. Des villageois ont déposé une plainte auprès du Département de la faune après qu’une panthère ait mutilé leur chien dans un verger de l’État le 4 septembre, selon une publication sur Facebook du ministre en chef de Negeri Sembilan, Aminuddin Harun.

Aminuddin a déclaré que le Département de la faune sauvage avait immédiatement installé un piège pour le gros chat, qui proviendrait d’une réserve forestière voisine. Le département a réussi à piéger trois panthères les 18, 27 et 1er octobre, a-t-il déclaré.

L’opération a toutefois suscité une controverse après que les médias locaux ont rapporté que des chiots étaient utilisés comme appâts vivants pour attirer les panthères. L’Association malaisienne pour la protection des animaux a qualifié cette décision de choquante et a déclaré qu’il aurait été plus éthique pour le département d’utiliser de la viande de bétail crue. L’Animal Care Society a également appelé le gouvernement à cesser d’utiliser des animaux vivants dans de telles opérations.

Abdul Kadir a expliqué que le piège – une cage avec un compartiment séparé pour contenir les chiots – est capable de libérer rapidement les canines une fois la panthère attrapée. Il a déclaré que les chiots étaient indemnes et que les autorités avaient respecté les procédures opérationnelles.

Abdul Kadir n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires par téléphone et par courrier électronique.

Les responsables de la faune de Negeri Sembilan ont déclaré aux médias locaux que la première panthère capturée était une femelle pesant environ 90 livres. Le département a capturé une douzaine de panthères dans l’État depuis le début de l’année, dont les trois capturées en septembre.

Aminuddin avait précédemment déclaré que les panthères avaient été soignées et semblaient en bonne santé, mais il n’a pas précisé si elles avaient été relâchées dans la forêt. Il a ajouté que le Département de la faune menait également des enquêtes aériennes à l’aide de drones pour découvrir pourquoi les panthères s’étaient égarées dans le village.

Les panthères noires, que l’on trouve dans les forêts tropicales d’Asie, d’Afrique et d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud, sont des animaux solitaires qui chassent la nuit et dérangent rarement les gens. Les chercheurs en conservation ont déclaré que les panthères sont une espèce protégée et dérangent rarement les gens, mais qu’elles sont confrontées à des menaces de perte d’habitat et de braconnage en Malaisie.

En mai, une panthère noire adulte a été heurtée par une voiture et est décédée après s’être éloignée d’une route en provenance d’une réserve forestière et que le conducteur n’a pas pu s’arrêter à temps.