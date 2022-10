La Malaisie critiquée pour avoir expulsé 6 transfuges militaires du Myanmar

KUALA LUMPUR, Malaisie (AP) – Un groupe de défense des droits malaisien a condamné vendredi la décision du gouvernement d’expulser 150 ressortissants du Myanmar, dont six transfuges de l’armée du Myanmar qui ont tous été arrêtés à leur arrivée dans leur pays d’origine et risquent la peine capitale.

Le Groupe consultatif malaisien sur le Myanmar a déclaré que l’expulsion du 6 octobre était “une violation du principe international de non-refoulement” car les demandeurs d’asile ont été renvoyés au péril de leur vie et de leur sécurité.

« Six de ces déportés étaient des transfuges de l’armée birmane. Ils ont tous été arrêtés à leur arrivée au Myanmar et sont maintenant emprisonnés et risquent la peine capitale », a déclaré le président du groupe, Syed Hamid Albar, qui est également l’ancien ministre malaisien des Affaires étrangères.

Syed Hamid a déclaré que l’expulsion était tragique car la Malaisie a joué un rôle de premier plan dans la région en défendant les droits de l’homme au Myanmar.

“Le gouvernement malaisien doit avoir une position forte et cohérente sur le Myanmar, alignant nos politiques nationales sur notre position de politique étrangère”, a-t-il déclaré.

Le ministre malaisien des Affaires étrangères, Saifuddin Abdullah, a dénoncé l’échec du Myanmar à mettre en œuvre un plan de paix dans le cadre de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est après la prise du pouvoir par l’armée en février de l’année dernière, renversant le gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi.

Les membres de l’ASEAN ont empêché les dirigeants du Myanmar d’assister aux principales réunions du groupement régional. Saifuddin a également rencontré ouvertement le gouvernement d’unité nationale de l’opposition du Myanmar.

Syed Hamid a exhorté la Malaisie à suspendre immédiatement toute nouvelle expulsion vers le Myanmar jusqu’à ce qu’il existe des procédures adéquates pour évaluer les demandes d’asile des demandeurs d’asile, qu’ils aient ou non des documents du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. L’UNHRC n’a pas eu accès aux centres d’immigration dans le pays depuis des années.

« Ces mécanismes sont particulièrement importants car les demandeurs d’asile sont actuellement confrontés à de longues périodes d’attente avant d’obtenir les documents du HCR, ce qui les expose à un risque élevé d’arrestation et de détention », a-t-il déclaré.

Les responsables du ministère de l’Intérieur n’ont pas pu être contactés dans l’immédiat pour des commentaires.

Le gouvernement avait précédemment déclaré qu’il prévoyait de prendre en charge la gestion des réfugiés et de fermer le bureau du HCR, suscitant des critiques car la Malaisie ne reconnaît pas les demandeurs d’asile ou les réfugiés.

Malgré cela, le gouvernement a autorisé une grande partie de la population à rester pour des raisons humanitaires. Il abrite quelque 180 000 réfugiés et demandeurs d’asile des Nations Unies, dont plus de 100 000 Rohingyas et d’autres membres des groupes ethniques du Myanmar.

The Associated Press