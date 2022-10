La Malaisie critiquée pour avoir expulsé 6 transfuges militaires du Myanmar

Le Groupe consultatif malaisien sur le Myanmar a déclaré que l’expulsion du 6 octobre était “une violation du principe international de non-refoulement” car les demandeurs d’asile ont été renvoyés au péril de leur vie et de leur sécurité.

KUALA LUMPUR, Malaisie – Un groupe de défense des droits malaisien a condamné vendredi la décision du gouvernement d’expulser 150 ressortissants du Myanmar, dont six transfuges de l’armée du Myanmar qui ont tous été arrêtés à leur arrivée dans leur pays d’origine et risquent la peine capitale.

« Six de ces déportés étaient des transfuges de l’armée birmane. Ils ont tous été arrêtés à leur arrivée au Myanmar et sont maintenant emprisonnés et risquent la peine capitale », a déclaré le président du groupe, Syed Hamid Albar, qui est également l’ancien ministre malaisien des Affaires étrangères.