La Malaisie compte désormais plus de cas par million d’habitants que l’Inde

Mais les infections quotidiennes à Covid en Malaisie par million d’habitants – sur une base continue de sept jours – ont dépassé celle de l’Inde depuis dimanche, selon les données compilées par Our World in Data. Les dernières statistiques montrent que la Malaisie a signalé lundi 194,4 cas par million d’habitants sur une base continue de sept jours, contre 178,04 cas en Inde.

L’Inde connaît une deuxième vague dévastatrice depuis avril et compte le deuxième plus grand nombre de cas de Covid au monde. Le nombre quotidien de cas dans le pays, bien que tendant à la baisse, est resté élevé à des centaines de milliers d’infections – dépassant de loin les quelques milliers de Malaisie par jour.

SINGAPOUR – Les cas quotidiens de Covid-19 en Malaisie augmentent rapidement et ont dépassé ceux de l’Inde sur une mesure critique, selon le site de statistiques Our World in Data.

En général, le nombre réel de cas de Covid-19 est plus élevé que les cas signalés dans le monde, principalement en raison du manque de tests. En Inde, plusieurs études ont montré que les cas étaient probablement gravement sous-déclaré.

Pourtant, ce n’est pas la première fois que la Malaisie dépasse l’Inde en ce qui concerne la mesure. Our World in Data a montré que les cas quotidiens de Malaisie par million d’habitants étaient également plus élevés que ceux de l’Inde entre le 15 novembre de l’année dernière et le 27 mars de cette année.

La Malaisie, un pays d’Asie du Sud-Est, se bat une flambée des cas de coronavirus depuis les derniers mois de 2020. Le gouvernement a depuis resserré les restrictions à plusieurs reprises, mais s’est arrêté avant un verrouillage complet.

Le pays a signalé mardi une augmentation record de 7289 cas de coronavirus, portant les infections cumulées à plus de 525800 avec plus de 2300 décès, selon les données du ministère de la Santé. Plus de 700 personnes infectées sont actuellement dans des unités de soins intensifs, a indiqué le ministère.

Le Dr Noor Hisham Abdullah, directeur général de la santé de la Malaisie, a déclaré mardi dans un article sur Twitter que les cas quotidiens de Covid-19 dans le pays « suivent une tendance exponentielle » et pourraient déclencher une « poussée verticale ».

Noor Hisham, une figure de proue de la lutte de la Malaisie contre Covid, a également averti que « nous devons nous préparer au pire » et a exhorté les gens à rester chez eux pour briser la chaîne de transmission.

L’augmentation rapide est survenue alors que la Malaisie – et de nombreux pays en développement à travers le monde – lutte pour sécuriser l’approvisionnement en vaccins Covid.

La Malaisie a approuvé l’utilisation des vaccins Covid-19 développés par Pfizer-BioNTech, l’Université d’Oxford-AstraZeneca et la société de biotechnologie chinoise Sinovac. Le gouvernement a déclaré qu’il visait à vacciner 80% de la population d’ici la fin de l’année, mais seulement 5% environ ont reçu au moins une dose jusqu’à présent, selon les données compilées par Our World in Data.