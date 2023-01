La Malaisie bat le Japon, la France bat le Chili en matchs éliminatoires

La Malaisie l’a emporté sur le Japon 3-2 dans un match entre deux équipes asiatiques et la France a battu le Chili 4-2 lors des matchs éliminatoires pour les 13e à 16e places de la Coupe du monde masculine de hockey FIH Odisha au stade de hockey Birsa Munda, ici samedi.

La Malaisie a commencé la journée en affrontant le médaillé d’or des Jeux asiatiques, le Japon, dans une compétition serrée, capitalisant sur un doublé de Shello Silverius. Les deux équipes étaient à égalité 1-1 à la mi-temps après que le Japonais Kaito Tanaka ait neutralisé le premier but de Silverius sur un corner à la 7e minute.

La Malaisie a marqué deux fois au troisième quart tandis que le Japon n’a réussi qu’un seul, ratant ainsi de peu sa quête pour gagner le match et terminer 14e.

Silverius a de nouveau donné l’avantage à la Malaisie à la 31e minute, mais le Japon a de nouveau égalisé le score en quelques secondes pour porter le score à 2-2 lorsque Seren Tanaka a marqué un panier.

Mais deux minutes plus tard, Suhaimi Shahmie a marqué un autre but pour porter le score à 3-2 pour la Malaisie. Et c’est ainsi que le score est resté à la fin. Le Japon a créé beaucoup de pression vers la fin du troisième quart-temps mais a été contrecarré par la défense malaisienne. Ils ont obtenu cinq coins de pénalité au cours de cette période, mais n’ont pu convertir aucun d’entre eux.

La Malaisie a également reçu deux cartons – un vert pour Rosli Ramadan à la 52e minute et un carton jaune pour Najmi Jazian à la 58e, mais le Japon n’a pas pu capitaliser sur l’avantage de l’homme.

Dans le deuxième match de la journée, la France a pris le meilleur sur le Chili 4-2 avec son meilleur buteur Victor Charlet marquant un doublé de buts sur penalty.

La France a pris les devants lorsque Eliot Curty a marqué un panier à la 13e minute. Carlet a ensuite marqué deux fois en une minute, convertissant deux corners de pénalité pour porter le score à 3-0 pour la France à la 17e minute. Bien que Franco Becerra ait marqué le premier corner chilien du match à la 20e minute, la France menait 3-1 à la mi-temps. Xavier Gaspard a fait 4-2 à la 4e minute alors que les Français ont défendu vigoureusement pour gagner le match.

La France a capitalisé sur ses chances tandis que le Chili n’a pas mis suffisamment de pression. Les Sud-Américains ont également été troublés par des cartons disciplinaires. Ils ont écopé de deux cartons verts et d’un carton jaune dans la seconde moitié du match. La France a empoché quatre corners de penalty dont elle a capitalisé deux.

