La «  maladresse  » du discours de Biden forcera une «  situation grave  »

SÉOUL, Corée du Sud – La Corée du Nord a averti dimanche que les États-Unis seraient confrontés à « une situation très grave » car le président Joe Biden « a fait une grosse gaffe » dans son récent discours en qualifiant le Nord de menace pour la sécurité et en révélant son intention de maintenir une situation hostile. politique contre elle.

La semaine dernière, Biden, dans son premier discours au Congrès, a qualifié les programmes nucléaires de la Corée du Nord et de l’Iran de « menaces graves » pour la sécurité américaine et mondiale et a déclaré qu’il travaillerait avec ses alliés pour résoudre ces problèmes par la diplomatie et une dissuasion sévère.

« Sa déclaration reflète clairement son intention de continuer à appliquer la politique hostile à l’égard de la RPDC comme elle l’avait fait par les États-Unis depuis plus d’un demi-siècle », a déclaré Kwon Jong Gun, un haut responsable du ministère nord-coréen des Affaires étrangères, dans un communiqué. La RPDC représente la République populaire démocratique de Corée, le nom officiel du Nord.

« Il est certain que le directeur général américain a commis une grosse erreur à la lumière du point de vue actuel », a déclaré Kwon. « Maintenant que le discours d’ouverture de la nouvelle politique américaine de la RPDC est devenu clair, nous serons contraints de faire pression pour des mesures correspondantes, et avec le temps, les États-Unis se trouveront dans une situation très grave. »

Kwon n’a pas précisé quelles mesures la Corée du Nord prendrait, et sa déclaration pourrait être considérée comme un effort pour faire pression sur l’administration Biden alors qu’elle élabore sa politique en Corée du Nord.

La Maison Blanche a déclaré vendredi que les responsables de l’administration avaient achevé un examen de la politique américaine à l’égard de la Corée du Nord, affirmant que Biden prévoyait de s’écarter des approches de ses deux plus récents prédécesseurs alors qu’il tentait d’arrêter le programme nucléaire de la Corée du Nord. L’attachée de presse Jen Psaki n’a pas détaillé les conclusions de l’examen, mais a suggéré que l’administration chercherait un terrain d’entente entre le «grand marché» de Donald Trump et les approches de «patience stratégique» de Barack Obama.

La déclaration de Kwon ne mentionnait pas les commentaires de Psaki.

Après une série d’essais nucléaires et de missiles très médiatisés en 2016-2017, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a lancé une diplomatie au sommet avec Trump sur l’avenir de son arsenal nucléaire croissant. Mais cette diplomatie reste bloquée pendant environ deux ans en raison des différences dans le montant de l’allégement des sanctions que la Corée du Nord pourrait gagner en échange d’étapes de dénucléarisation limitées.

En janvier, Kim a menacé d’élargir son arsenal nucléaire et de construire davantage d’armes de haute technologie visant le continent américain, affirmant que le sort des relations bilatérales dépendrait de l’abandon ou non de sa politique hostile. En mars, il a effectué des essais de missiles balistiques à courte portée pour la première fois en un an, bien qu’il maintienne toujours un moratoire sur les lancements d’armes plus importantes.

« Si Pyongyang accepte des pourparlers au niveau opérationnel, le point de départ des négociations serait un gel des essais et du développement nord-coréen des capacités nucléaires et des systèmes de livraison », a déclaré Leif-Eric Easley, professeur à l’Université Ewha de Séoul. « Si, d’un autre côté, Kim évite la diplomatie et opte pour des tests de provocation, Washington étendra probablement l’application des sanctions et les exercices militaires avec ses alliés. »

Dimanche également, un porte-parole non identifié du ministère nord-coréen des Affaires étrangères a promis une réponse forte et distincte à une récente déclaration du département d’État américain selon laquelle il ferait pression pour promouvoir « la responsabilité du régime Kim » sur sa « situation flagrante des droits de l’homme ». Il a qualifié cette déclaration de préparation à une «confrontation totale avec nous».

La puissante sœur de Kim, Kim Yo Jong, a également critiqué la Corée du Sud au sujet de tracts anti-Pyongyang lancés à travers la frontière par un groupe de déserteurs nord-coréens dans le sud. Le chef du groupe, Park Sang-hak, a déclaré vendredi qu’il avait envoyé 500 000 tracts par ballon la semaine dernière, au mépris d’une nouvelle loi sud-coréenne controversée qui criminalise une telle action.

« Nous considérons les manœuvres commises par les déchets humains dans le Sud comme une provocation sérieuse contre notre État et nous examinerons les mesures correspondantes », a déclaré Kim Yo Jong dans un communiqué.

Elle a accusé le gouvernement sud-coréen de «faire un clin d’œil» aux tracts. Le ministère de l’Unification de Séoul a répondu plus tard dimanche en déclarant qu’il s’opposait à tout acte qui créerait des tensions dans la péninsule coréenne et qu’il s’efforcerait d’établir de meilleurs liens avec la Corée du Nord.

Easley a déclaré que les déclarations nord-coréennes de Kwon et Kim Yo Jong montrent que « Pyongyang tente de creuser un fossé entre la Corée du Sud et les États-Unis » avant le sommet du 21 mai entre Biden et le président sud-coréen Moon Jae-in.