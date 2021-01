Chaque année, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) met à jour sa liste avec des orientations de tous les domaines scientifiques étude dont les agents pathogènes constituent une menace au point de provoquer la prochaine pandémie mondiale. Alors que le monde est encore sous les effets du roman en cours coronavirus pandémie, elle a également traversé d’autres pandémies majeures de proportions mondiales telles que le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), les virus Ebola et Zika au cours de la dernière décennie et demie.

Cependant, une autre nouvelle souche de virus appelée «Maladie X» pourrait être sur l’enclume et les experts qui la connaissent affirment qu’il pourrait s’agir d’une épidémie grave causée par un agent pathogène actuellement inconnu pour provoquer une maladie humaine.

Selon un Courrier quotidien rapport, le médecin qui a découvert Ebola a averti qu’une nouvelle série de virus mortels toucherait l’humanité car il craint la maladie X qui pourrait se propager aussi rapidement que la maladie. COVID-19[feminine , et aussi mortel que le virus Ebola.

Le professeur Jean-Jacques Muyembe Tamfum, qui a contribué à la découverte du virus Ebola il y a près de quatre décennies et demie (1976), a déclaré que des maladies plus mortelles seraient probablement bientôt découvertes et qu’elles pourraient être pires que Covid-19 et plus apocalyptique.

Le professeur Tamfum a déclaré que la maladie X est encore hypothétique, mais elle pourrait être mortelle et pourrait conduire à une autre pandémie mondiale. De nouveaux virus potentiellement mortels émergent des forêts tropicales d’Afrique, ajoute le rapport.

Le rapport mentionne également un cas unique d’Ingende, en République démocratique du Congo, où un patient présentant des symptômes précoces de fièvre hémorragique a subi un test Ebola, mais les médecins craignaient que la personne infectée ne soit le patient zéro de « Maladie X », ce qui signifie inattendu lorsque les résultats se sont révélés négatifs. Mais le rapport suggère que le nouveau pathogène pourrait être contagieux et se propager aussi vite que Covid-19 et a un taux de mortalité entre 50 et 90 pour cent d’Ebola.

Le professeur craint maintenant que de nombreuses maladies zoonotiques de ce type – celles qui passent des animaux aux humains – soient à venir. La fièvre jaune, la rage et la maladie de Lyme, qui sont parmi celles qui se transmettent des animaux aux humains via des insectes ou des rongeurs, ont provoqué des épidémies et des pandémies plus tôt.

Les experts estiment que le nombre croissant de virus émergents est le résultat de la destruction des forêts, des habitats des animaux et du commerce des espèces sauvages. Avec leurs habitats naturels disparaissant à un rythme alarmant, des animaux comme les chauves-souris, les rats et les insectes ont survécu, cependant, des espèces animales plus grandes ont été anéanties.