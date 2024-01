La « maladie X » mise en avant lors de la réunion de Davos ; les experts estiment qu’une collaboration internationale renforcée est essentielle pour combattre l’ennemi commun

Un agent de santé immunise une jeune fille avec un vaccin contre le virus du papillome humain lors d’un événement marquant la Journée mondiale contre le cancer à Mukono, en Ouganda, le 4 février 2023. Samedi, des centaines de personnes se sont présentées pour un dépistage gratuit du cancer lors d’un événement marquant la Journée mondiale contre le cancer. District central ougandais de Mukono.Photo : Xinhua

Alors que les dirigeants du monde entier se réunissaient lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, pour discuter de la « maladie X » – un virus imaginaire hypothétiquement 20 fois plus mortel que le COVID-19, les experts chinois ont appelé à une collaboration internationale renforcée. reconnaître cette collaboration comme l’élément central de la lutte mondiale contre l’adversaire commun.

Nous devons nous préparer à la « maladie X », a prévenu mercredi, heure locale, le secrétaire général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’une table ronde intitulée « Se préparer à la maladie X », dans l’espoir que les pays parviennent à un accord d’ici mai prochain. pour lutter contre cet ennemi inconnu mais commun.

“Parce qu’il s’agit d’un ennemi commun et sans une réponse partagée, à commencer par la préparation… nous serons confrontés au même problème que le COVID”, a déclaré le chef de l’OMS.

Wei Sheng, de l’École de santé publique et de gestion des urgences de l’Université des sciences et technologies du Sud, a déclaré au Global Times que l’établissement de l’agent pathogène « X » par l’OMS vise à attirer l’attention mondiale sur un virus hautement inconnu, hautement nocif et hautement probable. d’éventuelles épidémies de maladies infectieuses.

Pendant la pandémie de COVID-19, il était évident que la coopération et la communication mondiales au sein du cadre de l’OMS ont été considérablement perturbées, rendant le partage d’informations et la coordination des ressources de plus en plus difficiles, a noté Wei, affirmant que l’établissement de la maladie « X » par l’OMS peut être considéré comme un effort visant à renforcer la coopération mondiale, mais son efficacité reste à évaluer.

Dans ses efforts pour lutter contre les pandémies mondiales potentielles, l’OMS a désigné la « maladie X » comme une maladie importante dans ses campagnes de sensibilisation. La « maladie X » est classée aux côtés d’autres maladies importantes telles que le COVID-19, le virus Ebola, le virus Zika, la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient et le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS). L’OMS a inclus la « maladie X » en 2018 pour lancer des discussions sur la lutte efficace contre une pandémie mondiale à l’avenir, ont montré les médias.

Concernant l’inquiétude de l’OMS concernant l’émergence du pathogène « X », Wei estime qu’en regardant vers l’avenir et compte tenu des modèles de développement des virus, il est non seulement possible qu’un virus comme la « maladie X » émerge, mais aussi hautement probable. “Une fois que ce virus aura frappé, il est très probable qu’il dépassera complètement notre niveau de compréhension actuel, tout comme l’apparition initiale du nouveau coronavirus.”

Le média britannique The Independent, citant Thomas Russo, un expert en maladies infectieuses de la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l’université de Buffalo Jacobs, a averti que la « maladie X » pourrait également s’avérer être un tout nouveau pathogène encore inconnu, même chez les animaux.

“Alors que l’humanité brise ces barrières [between humans and other species] à cause des marchés d’animaux vivants et de la déforestation, nous avons besoin d’une surveillance et d’études continues et d’une biosécurité améliorée à travers le monde”, a déclaré Russo.

Wei pense que l’agent pathogène « X » est probablement un virus transmissible par voie respiratoire qui se propage par des gouttelettes respiratoires ou des aérosols, car ce type de virus est plus susceptible de provoquer une transmission généralisée.

Il est actuellement difficile de disposer de moyens spécifiques pour réduire la probabilité de maladies infectieuses, mais nous pouvons être proactifs pour améliorer nos capacités de réponse, a noté Wei, par exemple en établissant un réseau de surveillance qui couvre l’ensemble du processus de transmission des agents pathogènes des animaux aux humains. renforcer davantage les méthodes de détection et d’identification de haut niveau, renforcer les capacités des équipes de contrôle et de prévention des maladies, accroître la disponibilité de ressources médicales rapidement mobilisables et améliorer la capacité de développement rapide de vaccins et de médicaments.

“Ces mesures doivent être mises en œuvre de manière cohérente sur le long terme et ne doivent pas être des mesures temporaires prises uniquement lorsqu’une crise survient”, a déclaré Wei.

Un expert chinois en santé publique a également souligné au Global Times, sous couvert d’anonymat, qu’à long terme, une communication et une coopération internationales renforcées constitueront la base essentielle de la lutte contre la « maladie X ».