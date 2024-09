La maladie transmise par les moustiques « Triple E » se propage aux États-Unis alors que les températures augmentent

Des cas d’encéphalite équine de l’Est (EEE) ont été signalés signalé dans cinq États américains cette annéedont un cas mortel dans le New Hampshire le mois dernier. Cette maladie rare transmise par les moustiques, pour laquelle il n’existe aucun traitement connu, tue 30 à 40 % des personnes infectées et provoque souvent des lésions neurologiques permanentes chez les survivants.

Les responsables de la santé publique surveillent la situation de près. Le Massachusetts a mis en place des pulvérisations d’insecticides dans les zones à haut risque et a émis des avis aux résidents pour qu’ils limitent leurs activités en extérieur pendant les heures de pointe des moustiques.

Le changement climatique pourrait contribuer à la propagation de l’EEE, car des conditions plus chaudes et plus humides favorisent la reproduction des moustiques. Les chercheurs notent que le virus a progressé dans les régions du nord où il n’était pas détecté auparavant. De 2003 à 2019, le Nord-Est a connu une augmentation de 4 à 5 cas par an en moyenne, contre moins d’un cas annuel entre 1964 et 2002.