La maladie rare qu’elle combat et plus – Hollywood Life

Crédit d’image : Priscilla Grant/Everett Collection

Céline Dion est une chanteuse primée aux Grammy Awards connue pour ses chansons à succès “My Heart Will Go On”, “All by Myself”, et plus encore.

Non seulement Céline est une musicienne à succès, mais elle est aussi une sensation de la culture pop, une maman et une légende des résidences à Las Vegas.

Suite à l’annonce de sa peur de la santé en décembre 2022, Céline sortira une nouvelle musique pour le film, Aime encore une foisdont la première est prévue en mai 2023.

Hitmaker “My Heart Will Go On” Céline Dioné, 54 ans, est l’un des chanteurs les plus populaires de l’industrie. Non seulement elle a interprété la chanson emblématique du Titanesque film, mais elle a remporté un total de cinq Grammy Awards au cours de sa carrière. De plus, la beauté blonde est devenue une légende de la résidence à Las Vegas avec plus de 15 ans de résidence à son actif ! Cependant, au milieu de sa récente crise de santé en décembre 2022, Céline a dû prendre un certain temps pour récupérer et reporter ses tournées de 2023. Vous trouverez ci-dessous tout ce qu’il faut savoir sur son état de santé, comment elle va aujourd’hui, et plus encore.

Céline Dion diagnostiquée avec le syndrome de la personne raide

Céline a choqué le monde avec une sombre nouvelle le 8 décembre 2022, lorsqu’elle a révélé son diagnostic de syndrome de la personne raide (SPS) avec une vidéo émouvante sur les réseaux sociaux. La maladie rare, qui affecte souvent environ “environ une ou deux personnes sur un million”, est connue pour causer une série de problèmes de santé neurologiques, selon John Hopkins Medicine.

“Je suis désolée qu’il m’ait fallu si longtemps pour vous contacter”, a déclaré Céline dans une vidéo Instagram à l’époque. “Vous me manquez tous tellement et j’ai hâte d’être sur scène pour vous parler en personne. Comme vous le savez, j’ai toujours été un livre ouvert et je n’étais pas prêt à dire quoi que ce soit avant. Mais je suis prêt maintenant. Je fais face à des problèmes de santé depuis longtemps et cela a été très difficile pour moi de faire face à ces défis et de parler de tout ce que j’ai vécu. Récemment, on m’a diagnostiqué un trouble neurologique très rare appelé syndrome de la personne raide, qui touche environ une personne sur un million.

Depuis combien de temps elle est malade

La femme de 54 ans est aux prises avec SPS depuis plus d’un an, car elle a également dû reporter ses tournées en avril 2022. « Je suis vraiment désolée que nous devions changer nos plans de tournée pour l’Europe une fois de plus ; d’abord nous avons dû déplacer les spectacles à cause de la pandémie, maintenant ce sont mes problèmes de santé qui nous font reporter les spectacles. Je vais un peu mieux… mais j’ai encore des spasmes », a-t-elle révélé via Instagram le 29 avril 2022. La maman de trois enfants a non seulement dû reporter la tournée en avril 2022, mais elle a également été forcée de faire de même en décembre de cette année-là car son état ne s’était pas suffisamment amélioré pour revenir sur scène.

En avril, Céline a déclaré qu’elle “allait un peu mieux”, cependant, la reprise “allait très lentement”. Et huit mois plus tard, malheureusement, Céline ne récupérait pas à la vitesse qu’elle espérait. La condition affecte sa capacité à marcher, à utiliser ses cordes vocales à «100%» de capacité, et plus encore. “J’ai une excellente équipe de médecins qui travaillent à mes côtés pour m’aider à aller mieux, et mes précieux enfants, qui me soutiennent et me donnent de l’espoir”, a assuré Céline à ses supporters en décembre. “Je travaille dur avec mon thérapeute en médecine sportive chaque jour pour reconstruire ma force et ma capacité à performer à nouveau.

La talentueuse artiste s’est également exprimée sur l’état de santé en janvier 2022, cependant, elle n’avait pas encore révélé le diagnostic officiel. Céline a publié une déclaration via Instagram et a partagé avec ses 5,5 millions de followers que “des spasmes musculaires sévères et persistants” “l’empêchent de jouer”.

Comment elle va aujourd’hui

Plus récemment, Céline semble être sur la voie de la guérison, car elle a créé une nouvelle musique pour le film de 2023, Aime encore une foismettant en vedette Priyanka Chopra. Plus encore, le natif du Canada apparaîtra dans le film aux côtés de Priyanka et Étrangerc’est Sam Heughan. Céline est allée sur Instagram en novembre 2022, quelques semaines seulement avant son clip de diagnostic, pour annoncer son apparition dans la comédie romantique. “On se voit au cinéma! Céline joue aux côtés de @priyankachopra et @samheughan et sort une nouvelle musique pour la comédie romantique AIME ENCORE UNE FOIS (nouveau titre !) arrive dans les salles de cinéma le 12 MAI (nouvelle date !) », son équipe a légendé le message.

De plus, sa sœur, Claudette Dion74 ans, aurait parlé à un média local au Canada de la dernière mise à jour sur la santé de sa sœur, telle que rapportée par Marque. “Je suis convaincue que la vie lui rendra ce qu’elle a donné parce que c’est une femme extrêmement intelligente, très généreuse et talentueuse et amoureuse de la vie aussi”, a déclaré Claudette à propos de Céline en janvier 2023. “Plutôt que de pleurer sur son sort , j’essaie de lui envoyer des ondes positives dans l’espoir qu’un jour elle remontera sur scène. Je crois vraiment au pouvoir de l’amour. Je lui souhaite bonne chance, c’est sûr. Elle est entourée de spécialistes alors qu’elle travaille pour récupérer.

