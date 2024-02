La maladie mortelle du légionnaire au Minnesota, qui a tué six personnes et en a rendu 134 malades, pourrait avoir infecté des personnes via leurs DOUCHES ou leurs robinets

Par Emily Joshu Health Reporter pour Dailymail.Com





Une épidémie de maladie du légionnaire au Minnesota était liée aux services publics de la ville

Cela a conduit à 14 cas, bien que l’État ait signalé un total de 134 cas l’année dernière.

LIRE LA SUITE : Un chef de 29 ans décède d’une infection FONGIQUE qui lui a « rongé les poumons »







Une épidémie de maladie du légionnaire au Minnesota a été attribuée à l’approvisionnement en eau local, rapportent les responsables de la santé de l’État.

L’année dernière, l’État a enregistré 134 cas et six décès suite à l’épidémie, causée par une infection bactérienne qui endommage les poumons et provoque une forme grave de pneumonie.

Aujourd’hui, dans au moins une ville du nord-est du Minnesota, l’épidémie a été attribuée au système d’approvisionnement en eau municipal de la région, qui fournit de l’eau à plus de 3 200 habitants via leurs robinets et leurs pommes de douche.

Le ministère de la Santé du Minnesota (MDH) a confirmé que les 14 cas survenus à Grand Rapids étaient causés par l’exposition de personnes à de l’eau contaminée, par exemple en se lavant les mains, en prenant des douches et des bains et en se brossant les dents.

Le ministère de la Santé du Minnesota a confirmé que 14 cas de maladie du légionnaire étaient liés à l’approvisionnement en eau de la ville de Grand Rapids, Minnesota. L’État a signalé un total de 134 cas et six décès l’année dernière.

La maladie du légionnaire est une forme grave de pneumonie causée par la bactérie Legionella

Jessica Hancock-Allen, directrice de la division d’épidémiologie, de prévention et de contrôle des maladies infectieuses du MDH, a déclaré : « Nous prenons cette situation très au sérieux ».

“Bien que la plupart des personnes exposées à la bactérie Legionella ne développent pas la maladie du légionnaire, la meilleure chose à faire si vous présentez des symptômes de pneumonie – tels que toux, essoufflement, fièvre et maux de tête – est de contacter immédiatement votre fournisseur de soins de santé.”

«La plupart des cas peuvent être traités avec succès par des antibiotiques, mais un diagnostic rapide et un traitement antibiotique approprié sont importants.»

MDH a découvert que les échantillons d’eau provenant de deux bâtiments anonymes de Grand Rapids étaient positifs à la légionelle et étaient très similaires à ceux détectés lors des tests médicaux des patients.

EXCLUSIF : Des cartes effrayantes montrent à quel point les maladies fongiques mortelles se multiplient aux États-Unis La mort d’un chef du Michigan à cause d’une infection fongique a mis en lumière une épidémie silencieuse qui se développe en Amérique depuis des années.

Tom Hogan, directeur de la Division de santé environnementale de MDH, a déclaré : « Nous travaillons en partenariat avec le service des eaux local pour déterminer la meilleure façon de remédier à la situation.

« Des échantillons d’eau supplémentaires sont prévus, et les résultats seront analysés et utilisés pour éclairer des actions et une communication supplémentaires. »

La maladie du légionnaire est une forme grave de pneumonie causée par la bactérie Legionella, présente dans les environnements d’eau douce comme les lacs et les ruisseaux.

Cependant, il peut également se développer dans les systèmes d’eau fabriqués par l’homme, comme les pommes de douche et les robinets, les bains à remous, les fontaines décoratives, les réservoirs d’eau chaude et les radiateurs, ainsi que les grands systèmes de plomberie qui ne sont pas nettoyés assez souvent, les exposant ainsi aux bactéries.

Selon le CDC, l’eau contenant des légionelles peut se former en aérosol ou se transformer en gouttelettes que les gens respirent.

Et bien que ce soit moins courant, les gens peuvent également boire de l’eau contenant la bactérie.

Les légionnaires ne se propagent pas entre les gens.

MDH a déclaré dans son communiqué : « Dans cette épidémie, il semble que la source d’exposition la plus probable soit le brouillard d’eau provenant des installations des bâtiments, telles que les douches ou les robinets. »

Le CDC rapporte que la plupart des personnes exposées à Legionella ne tombent pas malades, mais certains groupes sont plus à risque que d’autres.

L’agence estime que 8 000 à 10 000 cas sont signalés chaque année aux États-Unis, même si le nombre réel est probablement plus élevé, car de nombreux cas ne sont pas diagnostiqués. On s’attend à ce qu’environ 15 personnes sur 100 qui contractent l’infection en meurent.

Cela inclut les personnes de plus de 50 ans, les fumeurs actuels ou anciens, les personnes atteintes de maladies pulmonaires chroniques comme la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) ou l’emphysème, les personnes dont le système immunitaire est affaibli et les personnes souffrant de maladies sous-jacentes comme le diabète ou une défaillance organique.

Les symptômes se développent généralement entre deux et 14 jours après l’exposition à la bactérie. Selon la clinique Mayo, les premiers signes comprennent des maux de tête, des douleurs musculaires, de la fièvre et des frissons.

À mesure que la maladie progresse, les patients peuvent éprouver des crachats de sang, un essoufflement, des douleurs thoraciques, des nausées, des vomissements, de la diarrhée et de la confusion.

Selon le CDC, la bactérie Legionella se développe dans les réserves d’eau naturelles, mais peut être trouvée dans des systèmes d’eau complexes.

Une fois diagnostiqué, le légionnaire nécessite un traitement aux antibiotiques.

La fièvre de Pontiac, quant à elle, est une infection aussi bénigne que celle des légionnaires, entraînant de la fièvre et des douleurs musculaires. Les symptômes surviennent généralement quelques heures à trois jours après l’exposition à Legionella et durent moins d’une semaine.

La maladie disparaît généralement d’elle-même.

Julie Kennedy, directrice générale de Grand Rapids Public Utilities, a déclaré que la ville immédiate prévoyait de rincer et de désinfecter toutes les zones du système d’eau et d’introduire un système pour ajouter plus de chlore à l’eau, ce qui aiderait à la désinfecter.

“Nous fournirons des mises à jour locales et des avis aux clients au fur et à mesure de l’évolution de ce plan, tout en continuant à travailler avec MDH et une équipe d’experts pour mener une évaluation approfondie de notre système de distribution d’eau afin de déterminer la meilleure solution à long terme”, a-t-elle déclaré.

Le CDC recommande de nettoyer régulièrement tous les appareils utilisant de l’eau, tels que les robinets et les pommes de douche, ainsi que les équipements médicaux tels que les appareils CPAP.