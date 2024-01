La maladie mortelle du cerf pourrait se propager aux humains, prévient un groupe de recherche alors qu’il lance un effort international pour se préparer

La menace de ce qu’on appelle la maladie de la vache folle a pratiquement disparu de la mémoire collective, après son apparition chez le bétail britannique en 1986. Les décès humains dus à ce fléau, provoqués par la consommation de viande contaminée, ont été limités à environ 200. À de rares exceptions près, le bœuf est à nouveau comestible, grâce aux réglementations adoptées dans plusieurs pays à la suite de la crise.

Mais la menace n’est pas écartée, estiment les experts. Non seulement les cas sporadiques de maladie de la vache folle se produit encore chez les bovinsmais des agents pathogènes similaires se cachent chez les animaux du monde entier, représentant une menace potentielle pour la santé humaine et l’économie.

soi-disant maladie débilitante chronique (MDC) – familièrement appelée « maladie du cerf zombie », une maladie similaire qui affecte les cervidés comme le cerf, le wapiti, le renne et l’orignal, a été détectée dans 32 États américains, trois provinces canadiennes, Corée du Sud, Finlande, Norvège et Suède. Dans certains comtés américains, plus de 80 % des cerfs sont infectés.

Les experts craignent que cette maladie évolutive et mortelle ne se propage aux humains de la même manière que la maladie de la vache folle. La crise économique et de santé publique qui en résulte pourrait toutefois être pire, selon experts de l’Université de Calgary au Canada. En effet, la maladie de la vache folle a touché une population relativement facile à contrôler : le bétail d’élevage. La MDC, en revanche, peut affecter à la fois les animaux d’élevage et les animaux élevés en liberté, rendant un contrôle total impossible.

La société n’est tout simplement pas préparée à un tel scénario. Mais un homme…l’épidémiologiste Michael Osterholmdirecteur du Centre de recherche et de politique sur les maladies infectieuses de l’Université du Minnesota (CIDRAP) – tente de changer cela. Son organisation a récemment lancé un effort pour se préparer à un éventuel débordement aux humains ou aux animaux de ferme que les humains pourraient consommer.

“Il n’y a aucune preuve pour l’instant que nous ayons observé un passage chez l’humain, mais que se passerait-il si cela devait se produire ?” il dit Fortune. « Il y a suffisamment d’inquiétudes quant à une telle éventualité pour que nous devons nous y préparer. Si nous constatons dans 25 ans que tout ce travail que nous avons accompli était inutile, ce serait la plus grande victoire de toutes.

Le groupe de réflexion international, financé par la législature du Minnesota, est composé de 67 experts de sept pays, dont des représentants d’agences fédérales telles que les Centers for Disease Control and Prevention et les National Institutes of Health des États-Unis, des universités et des communautés tribales. Il abordera des sujets tels que la santé publique et la surveillance animale, les diagnostics, la capacité des laboratoires, ainsi que la planification et la réponse à la maladie, pour laquelle il n’existe pas de tests simples ou rapides, ni de vaccins ou de produits thérapeutiques.

Le groupe n’a commencé à se réunir que récemment et ses recommandations à la communauté scientifique sont donc à venir. En attendant, voici ce qu’il faut savoir sur cette menace bien réelle pour la santé humaine et animale.

Qu’est-ce que la maladie débilitante chronique ?

La maladie débilitante chronique (MDC) est une maladie infectieuse qui touche les cerfs, les wapitis, les rennes et les élans. Les animaux sont infectés par contact avec les excréments, la salive, le sang ou l’urine d’animaux infectés, ou par le sol, la nourriture ou l’eau contaminée par ces liquides. Les scientifiques pensent que les environnements contaminés par la maladie – peut-être le sol où se décompose un cerf mort de la MDC – restent contagieux pendant des années, voire des décennies.

Les symptômes chez les animaux comprennent une perte de poids drastique (émaciation), des trébuchements, de l’apathie et d’autres symptômes neurologiques.

La maladie débilitante chronique est-elle apparue chez l’homme ?

Aucun cas humain n’a encore été signalé. Des maladies similaires ont cependant été signalées chez l’homme.

Quel type d’agent pathogène provoque la maladie débilitante chronique ?

La maladie débilitante chronique est causée par des protéines infectieuses appelées prions. Toutes les maladies causées par des protéines infectieuses sont appelées maladies à prions. Ces maladies sont des affections neurodégénératives incurables qui peuvent incuber chez un animal ou une personne pendant des décennies avant de conduire à une détérioration rapide et à la mort environ un an après l’apparition des symptômes.

Comment une protéine peut-elle provoquer une infection ?

Jusqu’à récemment, on pensait que seuls les organismes comme les virus, les bactéries, les champignons et les parasites fonctionnaient comme agents pathogènes. Dans les années 1980, neurologue et biochimiste Dr Stanley Prusiner identifié la première protéine infectieuse. En 1997, il a reçu le prix Nobel pour cette découverte.

Les maladies à prions surviennent lorsque des protéines mal repliées entraînent un mauvais repliement des protéines normales par des mécanismes encore inconnus, propageant ainsi la maladie. Les protéines mal repliées peuvent s’accumuler en amas toxiques qui endommagent le cerveau et finissent par entraîner la mort.

Comment un être humain pourrait-il contracter la maladie débilitante chronique ?

Les chercheurs n’en sont pas encore sûrs, mais ils craignent que la maladie puisse être causée par la consommation de viande (ou de venaison ou de saucisses créées à partir de la viande) de cerfs infectés, tout comme la consommation de viande de vaches infectées provoque une version de la maladie de la vache folle dans humains.

Dans le cas de la MDC, les protéines infectieuses sont contenues non seulement dans le cerveau des cerfs, mais également dans les nerfs périphériques de leurs muscles, selon Osterholm. “La cuisson de la viande concentre les prions et aggrave la situation”, dit-il.

Il est également possible que la MDC se propage aux populations d’animaux d’élevage comme les porcs et les vaches, avec un impact beaucoup plus important sur l’approvisionnement alimentaire et l’économie. Certains pays interdisent déjà l’importation de graminées de pâturage américaines, explique Osterholm, car les prions provenant d’animaux morts atteints de telles maladies peuvent s’absorber dans les structures racinaires de l’herbe et y rester pendant des décennies.

Il est également théoriquement possible que les humains contractent des maladies à prions en mangeant de la viande transformée sur des équipements contaminés, affirment les experts.

Que peuvent faire les humains pour éviter de contracter la maladie débilitante chronique ?

Ceux qui chassent dans les zones où la MDC a été détectée chez les cerfs devraient « faire tester leur cerf et ne pas le manger s’il est positif ». Debbie McKenzie—professeur de biologie à l’Université de l’Alberta au Canada et expert en MDC—raconte Fortune. « Si vous ne mangez pas de cerfs infectés », votre risque de contracter la maladie est « infiniment plus faible ».

Elle entend fréquemment parler de chasseurs dont les cerfs sont positifs à la maladie mais mangent quand même la viande. « J’aimerais pouvoir dire qu’il s’agit de cinq ou six personnes, mais ce n’est pas le cas », dit-elle. “Cela arrive fréquemment.”

« Peut-être que le risque de transmission est nul ou très proche de zéro », ajoute-t-elle. “Personnellement, je préférerais ne pas prendre de risque.”

Saurions-nous déjà si la maladie débilitante chronique se propageait à la population humaine ?

Pas nécessairement. Toutes les maladies carcérales ont de longues périodes d’incubation qui durent des décennies, parfois jusqu’à un demi-siècle. Ainsi, il est possible que les humains aient déjà contracté la maladie mais ne ressentent pas de symptômes avant des années. Une fois que les symptômes apparaissent, la maladie est toujours mortelle, généralement dans l’année suivant l’apparition des symptômes.

Si des cas de maladies symptomatiques commençaient à apparaître sur le radar proverbial de la communauté de la santé publique, disons demain, les autorités n’auraient aucune idée de la cause exacte de ces cas (viande de cerf ? viande d’un autre animal ?) ni du moment où l’infection s’est produite (il y a des décennies ? au cours des dernières années ?) – questions auxquelles le groupe de travail du CIDRAP entend s’attaquer.

Dans un Etude 2022 publié dans la revue Acta neuropathologique, des chercheurs de l’Université de Calgary ont noté que les souris, biologiquement semblables aux humains, infectées par la MDC transmettaient des prions infectieux dans leurs selles. Les cervidés infectés font cela, mais les humains atteints de la maladie à prions n’ont jamais été connus pour le faire, explique l’auteur principal de l’article, la chercheuse Samia Hannaoui. Fortune.

Mais Hannaoui, chercheur sur les maladies à prions à l’Université de Calgary, a observé des souris et des singes rhésus infectés par la MDC, tous deux biologiquement similaires aux humains, présenter des symptômes inhabituels et une progression de la maladie. Pour cette raison, elle craint que les responsables de la santé publique ne reconnaissent pas immédiatement que les personnes infectées par la MDC sont atteintes de cette maladie.

«Cela nous fait penser que cela pourrait se produire chez les humains et que cela pourrait nous manquer», dit-elle. “Nous recherchons quelque chose de très spécifique, et cela pourrait se manifester d’une manière totalement différente.”

Quelles sont les autres maladies à prions ?

Il existe également un certain nombre de maladies humaines à prions. la maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ) survient lorsque des protéines infectieuses s’accumulent dans le cerveau. On ne sait pas exactement comment la grande majorité des patients développent cette maladie. Mais entre 5 % et 15 % des patients présentent des erreurs dans le gène PRNP qui conduisent à cette maladie. Chaque année environ 350 cas sont diagnostiqués aux États-Unis, généralement chez des personnes dans la soixantaine.

Outre la MDC, les maladies à prions chez les animaux comprennent l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), également connue sous le nom de maladie de la vache folle ; la tremblante, le même virus chez le mouton ; encéphalopathie transmissible du vison; encéphalopathie spongiforme féline; et l’encéphalopathie spongiforme des ongulés.

D’autres maladies humaines à prions comprennent Maladie de Gerstmann-Straussler-Scheinker et insomnie familiale mortelle, qui, comme la MCJ, sont extrêmement rares et sont également causées par des erreurs dans le gène PRNP. La plupart des cas sont héréditaires, même si des cas sporadiques peuvent survenir.

Lorsque l’ESB (maladie de la vache folle) est transmise aux humains qui mangent de la viande provenant d’animaux malades, on parle de variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (vMCJ).

Quels symptômes la maladie débilitante chronique provoquerait-elle chez les humains ?

Puisqu’aucun événement de débordement n’a été détecté, les scientifiques n’en sont pas sûrs. Cependant, les symptômes de maladies humaines à prions en général, sont similaires à ceux des animaux et comprennent…

démence à apparition rapide

difficulté à marcher

mouvements musculaires involontaires

confusion

des changements d’humeur

hallucinations

raideur musculaire

Dysfonctionnement de la mémoire

dépression

fatigue

difficulté à parler

invariablement, la mort éventuelle

Cependant, l’équipe de recherche de Hannaoui a également observé des « spasmes du corps entier » chez des souris infectées par la MDC, un symptôme jamais observé auparavant chez les animaux ou les humains atteints de la maladie à prions. De plus, toutes les souris infectées par la MDC ne sont pas mortes – une découverte inhabituelle dans le contexte de ce qui devrait être une maladie invariablement mortelle.

Les maladies à prions peuvent-elles se transmettre d’humain à humain ?

Prions….