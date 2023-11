La maladie mentale peut affecter le risque de démence, selon une recherche

Une mise en garde majeure est que les maladies mentales graves (par exemple, celles qui nécessitent une hospitalisation) au début ou au milieu de l’âge adulte semblent être associées à un risque considérablement plus élevé de démence. UN étude publiée l’année dernière qui a examiné 30 ans de dossiers de santé pour 1,7 million de personnes en Nouvelle-Zélande, a révélé que ceux qui avaient été hospitalisés pour un trouble de santé mentale à un moment donné au cours de l’âge adulte étaient trois à quatre fois plus susceptibles de recevoir un diagnostic de démence plus tard.

Une façon d’expliquer l’association possible entre les troubles mentaux plus précoces dans la vie et les troubles neurologiques plus tard est qu’il pourrait y avoir un lien direct dans le cerveau entre les deux types de pathologies. Par exemple, les deux La maladie d’Alzheimer et trouble dépressif majeur sont associés à une diminution du volume dans une zone du cerveau appelée hippocampe, qui est impliquée à la fois dans la mémoire et dans l’humeur.

Le lien pourrait également être attribué à des comportements associés à la maladie mentale qui augmentent le risque de maladie neurodégénérative, a déclaré Terrie Moffitt, professeur de psychologie à l’Université Duke qui a dirigé l’étude néo-zélandaise. Par exemple, les personnes souffrant de troubles psychiatriques ont tendance à être plus isolé, je ne dors pas aussi bienSoyez moins physiquement en bonne santé et ont des taux plus élevés de conditions chroniques comme les maladies cardiaques et le diabète – toutes choses qui augmentent le risque de démence.

« Il est vraiment difficile de dire ce qui motive l’association », a déclaré le Dr Morin. “Mais je pense que ce qu’il faut retenir, c’est que vous devriez prendre cela au sérieux, car nous savons qu’il existe une association.”

Cependant, les experts ont également souligné qu’avoir un problème psychiatrique ne garantit en aucun cas que vous développerez une démence et que vous pouvez faire certaines choses pour réduire votre risque.