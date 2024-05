La maladie médiévale qui a tué des milliers de personnes puis disparu de l’histoire

La mort et la maladie n’ont jamais été étrangères à l’humanité. Mais pendant une brève période autour des années 1500, il y avait une maladie particulière à la fois brutale dans sa dévastation et complètement indéchiffrable pour les médecins de l’époque. Cette maladie était connue sous le nom de maladie de la transpiration, et même aujourd’hui, les scientifiques ne savent pas d’où elle vient, pourquoi elle semble disparaître soudainement et si elle pourrait un jour revenir.

Michael Emerson du Evil sur le travail face à un démon géant, poilu et à cinq yeux

Une grande partie de ce que nous savons maladie de la transpiration vient des écrits du médecin britannique John Caius, qui était à l’origine de la dernière grande épidémie survenue à Shrewsbury, en Angleterre, en 1551. On pense maintenant qu’il y a eu au moins cinq épidémies majeures de maladie de la transpiration en Angleterre et dans certaines parties de l’Europe, avec le premier enregistré en 1485. Certains chercheurs ont a également soutenu que deux épidémies plus petites auraient pu se produire en 1578 et 1802.

Des sueurs tueuses

Les épisodes intenses de transpiration ressentis par les victimes ont évidemment donné lieu au nom de la maladie, également connue sous le nom de sueurs. Mais la transpiration était généralement précédée de frissons, de maux de tête, d’un épuisement sévère et de douleurs autour des membres et des épaules. Une caractéristique frappante était la rapidité avec laquelle les gens tombaient malades, les sueurs semblant arriver quelques heures après les premiers symptômes.

Toutes les épidémies documentées, sauf une, présentaient des taux de mortalité élevés, avec jusqu’à 50 % des victimes mourant. Si les gens survivaient au premier jour de transpiration, ils survivraient généralement, mais même cela ne constituait pas un répit complet, car certaines personnes avaient la malchance de l’attraper plusieurs fois. La maladie semblait avoir ses limites, car les épidémies se propageaient souvent à travers une région et prenaient fin en quelques semaines.

Ce qui ajoute au mystère est que des poussées de transpiration sont également apparues dans toute la France aux XVIIIe et XIXe siècles, attribuées à une maladie appelée Sueur picarde. Les premières épidémies de maladie de la transpiration n’ont jamais atteint cette région d’Europe, et les symptômes décrits de la transpiration picarde ne correspondent pas complètement à la maladie de la transpiration, tendant à être plus légers et comportant généralement une éruption cutanée pouvant durer jusqu’à une semaine. Il n’est donc pas clair si les deux maladies sont liées.

Des origines débattues

Il faudra encore des siècles pour que les scientifiques acceptent largement l’existence des micro-organismes et qu’ils puissent provoquer des maladies contagieuses comme la transpiration (Caius, pour sa part, supposait que la saleté en était responsable). Mais même si nous avons pu relier concrètement de nombreuses épidémies du passé à des germes désormais connus comme la peste, le typhus et la grippe, les identités de la transpiration excessive et de la sueur picarde nous échappent encore aujourd’hui.

Les scientifiques ont identifié un large éventail de coupables potentiels pour ces sueurs. Il s’agit notamment d’espèces de Borrélie bactéries propagées par les tiques et les poux qui peuvent causer fièvre récurrente, hantavirus (généralement propagé par les rongeurs), et même un forme inhalée de la maladie bactérienne du charbon. Mais la description établie des sueurs, en particulier leur progression rapide et leur disparition rapide d’une zone affectée, ne correspond pas tout à fait à un seul germe – du moins pas assez pour déclarer un cas ouvert et fermé basé uniquement sur des preuves circonstancielles.

Dans un article de 2022, la virologue Antoinette C. van der Kuyl spéculé sur un autre suspect possible : une espèce inconnue de rhabdovirus, faisant partie de la même grande famille à laquelle appartient le virus de la rage. Van der Kuyl a également proposé un moyen potentiel de résoudre définitivement le mystère de la transpiration excessive.

Déterrer les morts ?

Elle a noté que la description faite par Caius de l’épidémie de 1551 attribuait la mort du duc de Suffolk, Henry Brandon, et de son jeune frère Charles, à la transpiration excessive. Puisque leurs tombes existent toujours aujourd’hui, leurs « restes pourraient éventuellement être soumis à une analyse ADN ancienne », a-t-elle écrit. Mais même si de telles fouilles pouvaient être réalisées dès maintenant, il ne serait peut-être pas judicieux de le faire tout de suite. Selon van der Kuyl, les techniques actuelles ne sont pas suffisamment optimisées pour analyser efficacement d’anciens échantillons de virus à ARN provenant des os et des dents, y compris la plupart, mais pas nécessairement tous les rhabdovirus potentiels qui pourraient persister dans le corps des frères Brandon.

Pour l’instant, les origines de la transpiration excessive restent un mystère, laissant beaucoup de matière à réflexion aux scientifiques et aux historiens de la médecine. Espérons que la transpiration excessive restera une curiosité historique et ne deviendra jamais une menace contemporaine pour la santé. La récente pandémie de Covid-19 nous a certainement montré que les maladies infectieuses restent un danger, même à l’ère de la médecine moderne. La dernière chose dont nous avons besoin est la réémergence d’une maladie mystérieuse et mortelle du passé.

Plus: Des épidémies mystérieuses qui n’ont jamais été résolues